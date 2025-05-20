В Угорщині заявили, що ще виявили "українських шпигунів"

Золтан Ковач. Фото: X Золтана Ковача

Угорські спецслужби начебто викрили ще двох осіб, яких підозрюють у шпигунстві на користь України. За їхніми даними, ці люди співпрацювали з опозицією та відстоювали українські інтереси.

Про це повідомляє державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Золтан Ковач в соцмережі X.

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За словами Ковача, першим підозрюваним у шпигунстві є Роланд Цебер. Його називають нелегальним агентом української розвідки, який, за інформацією, встановлював контакти з представниками угорської опозиції.

Другим підозрюваним у шпигунстві, за версією угорської сторони, є Іштван Холло. Повідомляється, що проти нього порушено кримінальну справу за звинуваченням у шпигунстві.

За даними угорських спецслужб, Роланд Цебер нібито організовував зустрічі з політичними та військовими представниками з метою вплинути на позицію Угорщини стосовно війни Росії проти України. Йому заборонили в’їзд до країни ще у 2024 році.

"Пан Холло, чистокровний українець, шукав військову та енергетичну інформацію, пов'язану з військовими вимогами України", — додав Ковач.

Діяльність шпигунів нібито була спрямована на дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні та чинення тиску на уряд з метою зміни його політики щодо України.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про так звану "безпрецедентну атаку" з боку українських спецслужб. У зв'язку з цим він скликав Раду оборони та пригрозив можливим проведенням референдуму щодо вступу України до Євросоюзу.

Крім того, Україна вислала двох угорських послів у відповідь на дії Угорщини.