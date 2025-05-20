В Венгрии заявили, что еще обнаружили "украинских шпионов"

Золтан Ковач. Фото: X Золтана Ковача

Венгерские спецслужбы якобы разоблачили еще двух человек, которых подозревают в шпионаже в пользу Украины. По их данным, эти люди сотрудничали с оппозицией и отстаивали украинские интересы.

Об этом сообщает государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Золтан Ковач в соцсети X.

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Венгрия обнаружила "украинских шпионов"

По словам Ковача, первым подозреваемым в шпионаже является Роланд Цебер. Его называют нелегальным агентом украинской разведки, который, по информации, устанавливал контакты с представителями венгерской оппозиции.

Вторым подозреваемым в шпионаже, по версии венгерской стороны, является Иштван Холло. Сообщается, что против него возбуждено уголовное дело по обвинению в шпионаже.

По данным венгерских спецслужб, Роланд Цебер якобы организовывал встречи с политическими и военными представителями с целью повлиять на позицию Венгрии относительно войны России против Украины. Ему запретили въезд в страну еще в 2024 году.

"Господин Холло, чистокровный украинец, искал военную и энергетическую информацию, связанную с военными требованиями Украины", — добавил Ковач.

Деятельность шпионов якобы была направлена на дискредитацию Венгрии на международном уровне и оказание давления на правительство с целью изменения его политики в отношении Украины.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о так называемой "беспрецедентной атаке" со стороны украинских спецслужб. В связи с этим он созвал Совет обороны и пригрозил возможным проведением референдума по вступлению Украины в Евросоюз.

Кроме того, Украина выслала двух венгерских послов в ответ на действия Венгрии.