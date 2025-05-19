Протести в Угорщині — громадяни виступили проти закону Орбана

Протест в Угорщині. Фото: REUTERS/Marton Monus

В Угорщині люди вийшли на протест проти нового законопроєкту премʼєр-міністра Віктора Орбана. Документ передбачає обмеження фінансування громадських організацій та засобів масової інформації, які отримують підтримку з іноземних джерел.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Hungary 🇭🇺 is protesting against the Orban-regime in front of the Parliament pic.twitter.com/X4ERCSG5vp — SzabadonMagyarul 🇬🇧🇭🇺🇺🇦🇪🇺 (@SzabadonMagyar) May 18, 2025

Акція протесту в Угорщині

Законопроєкт пропонує заборонити отримання організаціями пожертв із 1% податку, який громадяни Угорщини можуть скеровувати на підтримку важливих для себе ініціатив, якщо Управління із захисту суверенітету вважає їх загрозою для країни.

Протест в Угорщині. Фото: REUTERS/Marton Monus

Такі організації також підпадатимуть під жорсткіші вимоги звітності, ризик штрафів і навіть можливе заморожування активів.

Організації громадянського суспільства та ЗМІ підписали спільну заяву, в якій наголосили, що законопроєкт — це авторитарна спроба утримати владу.

"Мета — змусити замовкнути всі критичні голоси і викорінити те, що залишилося від угорської демократії", — наголошується в документі.

Протест в Угорщині. Фото: REUTERS/Marton Monus

А під час окремого виступу в Будапешті Орбан заявив, що прагне "захистити" Угорщину, а своїх опонентів схарактеризував як "зрадників".

Нагадаємо, представник прем'єра Угорщини Андраш Ласло зустрівся з посадовцями адміністрації лідера США. За даними ЗМІ, в Будапешті прагнули отримати інформацію для тиску на опозицію напередодні майбутніх виборів.

Раніше Орбан заявив про нібито "безпрецедентну атаку українських спецслужб", через що скликав Раду оборони.