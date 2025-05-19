Протести в Угорщині — громадяни виступили проти закону Орбана

В Угорщині тисячі людей вийшли на протест — яка причина
В Угорщині люди вийшли на протест проти нового законопроєкту премʼєр-міністра Віктора Орбана. Документ передбачає обмеження фінансування громадських організацій та засобів масової інформації, які отримують підтримку з іноземних джерел.
Про це повідомляє Bloomberg.
Hungary 🇭🇺 is protesting against the Orban-regime in front of the Parliament pic.twitter.com/X4ERCSG5vp— SzabadonMagyarul 🇬🇧🇭🇺🇺🇦🇪🇺 (@SzabadonMagyar) May 18, 2025
Акція протесту в Угорщині
Законопроєкт пропонує заборонити отримання організаціями пожертв із 1% податку, який громадяни Угорщини можуть скеровувати на підтримку важливих для себе ініціатив, якщо Управління із захисту суверенітету вважає їх загрозою для країни.
Такі організації також підпадатимуть під жорсткіші вимоги звітності, ризик штрафів і навіть можливе заморожування активів.
Організації громадянського суспільства та ЗМІ підписали спільну заяву, в якій наголосили, що законопроєкт — це авторитарна спроба утримати владу.
"Мета — змусити замовкнути всі критичні голоси і викорінити те, що залишилося від угорської демократії", — наголошується в документі.
А під час окремого виступу в Будапешті Орбан заявив, що прагне "захистити" Угорщину, а своїх опонентів схарактеризував як "зрадників".
Нагадаємо, представник прем'єра Угорщини Андраш Ласло зустрівся з посадовцями адміністрації лідера США. За даними ЗМІ, в Будапешті прагнули отримати інформацію для тиску на опозицію напередодні майбутніх виборів.
Раніше Орбан заявив про нібито "безпрецедентну атаку українських спецслужб", через що скликав Раду оборони.
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