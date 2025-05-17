Угорський урядовець шукав у США інформацію для тиску на опозицію

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS

Представник премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана Андраш Ласло цього тижня мав зустріч із посадовцями з адміністрації президента США Дональда Трампа. В Будапешті хотіли отримати дані, які допомогли б тиснути на опозицію перед майбутніми виборами у 2026 році.

Про це повідомляє Reuters.

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Видання з'ясувало, що Андраш Ласло звернувся до чиновників США та попросив їх надати інформацію про діяльність партнерів Агентства з міжнародного розвитку (USAID) в Угорщині.

Таким чином в Угорщині хотіли отримати дані про організацію та її працівників, аби використати цю інформацію для тиску на незалежні угорські ЗМІ та громадські організації, які виступають проти Орбана. У прем'єра хочуть мати велику підтримку перед майбутніми виборами 2026 року. Однак американські чиновники відмовились надавати ці дані. Вони заявили, що стурбовані можливим порушенням прав людини і свобод.

У Державному департаменті США підтвердили зустріч Ласло з офіційними особами та сказали, що вона була організована на прохання угорського урядовця.

Нагадаємо, раніше Орбан поскаржився на нібито "безпрецедентну атаку українських спецслужб". Він погрожує блокувати шлях в ЄС.

Раніше повідомлялось, що в центрі Будапешта затримали українського ексдипломата. Його звинуватили у "шпигунстві" та депортувала у той же день.