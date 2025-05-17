Венгерский чиновник искал в США информацию для давления на оппозицию

У Орбана искали в США давление на оппозицию перед выборами
Представитель премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Андраш Ласло на этой неделе встречался с чиновниками из администрации президента США Дональда Трампа. В Будапеште хотели получить данные, которые помогли бы давить на оппозицию перед предстоящими выборами в 2026 году.
Об этом сообщает Reuters.
Правительство Венгрии давит на оппозицию
Издание выяснило, что Андраш Ласло обратился к чиновникам США и попросил их предоставить информацию о деятельности партнеров Агентства по международному развитию (USAID) в Венгрии.
Таким образом в Венгрии хотели получить данные об организации и ее работниках, чтобы использовать эту информацию для давления на независимые венгерские СМИ и общественные организации, которые выступают против Орбана. У премьера хотят иметь большую поддержку перед предстоящими выборами 2026 года. Однако американские чиновники отказались предоставлять эти данные. Они заявили, что обеспокоены возможным нарушением прав человека и свобод.
В Государственном департаменте США подтвердили встречу Ласло с официальными лицами и сказали, что она была организована по просьбе венгерского чиновника.
Напомним, ранее Орбан пожаловался на якобы "беспрецедентную атаку украинских спецслужб". Он угрожает блокировать путь в ЕС.
Ранее сообщалось, что в центре Будапешта задержали украинского экс-дипломата. Его обвинили в "шпионаже" и депортировали в тот же день.
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