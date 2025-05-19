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В Венгрии тысячи людей вышли на протест — какая причина

19 мая 2025 12:03
Аркадий Пастула - Редактор
Протесты в Венгрии — граждане выступили против закона Орбана
Протест в Венгрии. Фото: REUTERS/Marton Monus
Аркадий Пастула - Редактор

В Венгрии люди вышли на протест против нового законопроекта премьер-министра Виктора Орбана. Документ предусматривает ограничение финансирования общественных организаций и средств массовой информации, которые получают поддержку из иностранных источников.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Законопроект предлагает запретить получение организациями пожертвований из 1% налога, который граждане Венгрии могут направлять на поддержку важных для себя инициатив, если Управление по защите суверенитета считает их угрозой для страны.

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Протест в Венгрии. Фото: REUTERS/Marton Monus

Такие организации также будут подпадать под более жесткие требования отчетности, риск штрафов и даже возможное замораживание активов.

Организации гражданского общества и СМИ подписали совместное заявление, в котором отметили, что законопроект — это авторитарная попытка удержать власть.

"Цель — заставить замолчать все критические голоса и искоренить то, что осталось от венгерской демократии", — отмечается в документе.

Протест в Будапешті
Протест в Венгрии. Фото: REUTERS/Marton Monus

А во время отдельного выступления в Будапеште Орбан заявил, что стремится "защитить" Венгрию, а своих оппонентов охарактеризовал как "предателей".

Напомним, представитель премьера Венгрии Андраш Ласло встретился с должностными лицами администрации лидера США. По данным СМИ, в Будапеште стремились получить информацию для давления на оппозицию накануне предстоящих выборов.

Ранее Орбан заявил о якобы "беспрецедентной атаке украинских спецслужб", в связи с чем созвал Совет обороны.

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