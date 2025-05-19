Протесты в Венгрии — граждане выступили против закона Орбана

В Венгрии тысячи людей вышли на протест — какая причина
В Венгрии люди вышли на протест против нового законопроекта премьер-министра Виктора Орбана. Документ предусматривает ограничение финансирования общественных организаций и средств массовой информации, которые получают поддержку из иностранных источников.
Об этом сообщает Bloomberg.
Венгрия 🇭🇺 протестует против Орбана-режима перед парламентом pic.twitter.com/X4ERCSG5vp- SzabadonMagyarul 🇬🇧🇭🇺🇺🇦🇪🇺 (@SzabadonMagyar) 18 мая 2025
Акция протеста в Венгрии
Законопроект предлагает запретить получение организациями пожертвований из 1% налога, который граждане Венгрии могут направлять на поддержку важных для себя инициатив, если Управление по защите суверенитета считает их угрозой для страны.
Такие организации также будут подпадать под более жесткие требования отчетности, риск штрафов и даже возможное замораживание активов.
Организации гражданского общества и СМИ подписали совместное заявление, в котором отметили, что законопроект — это авторитарная попытка удержать власть.
"Цель — заставить замолчать все критические голоса и искоренить то, что осталось от венгерской демократии", — отмечается в документе.
А во время отдельного выступления в Будапеште Орбан заявил, что стремится "защитить" Венгрию, а своих оппонентов охарактеризовал как "предателей".
Напомним, представитель премьера Венгрии Андраш Ласло встретился с должностными лицами администрации лидера США. По данным СМИ, в Будапеште стремились получить информацию для давления на оппозицию накануне предстоящих выборов.
Ранее Орбан заявил о якобы "беспрецедентной атаке украинских спецслужб", в связи с чем созвал Совет обороны.
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