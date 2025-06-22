Угорський опозиціонер Петер Мадяр заявив про провал кампанії Віктора Орбана

Лідер опозиційної партії Угорщини Петер Мадяр. Фото: Szilárd Koszticsák/MTI

В Угорщині у консультативному референдумі щодо євроінтеграції України взяли участь лише 600 тисяч людей. Це найнижчий показник за всю історію Національних консультацій.

Таку заяву зробив лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр.

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За словами Петера Мадяра, близько 7% бюлетенів пошта повернула, оскільки в них були помилки. Відсоток онлайн-голосів був незначним. В уряді стверджують, що до голосування долучилися два мільйони виборців, але насправді цей показник у рази менший.

"Це найнижча цифра за всю "славетну" історію Національних консультацій. І їм (уряду Орбана, — Ред.) "вдалося" досягти цього лише за кілька місяців, шляхом тотальної мобілізації та спалювання десятків мільярдів державних коштів", — заявив Петер Мадяр.

Нагадаємо, соратниця прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана Александра Сенткіраї виступила проти вступу України до ЄС. Через це депутат угорського парламенту поскаржився на неї поліції.



Раніше президент України Володимир Зеленський звинуватив Військову службу національної безпеки Угорщини у зборі секретної військової інформації на Закарпатті. За його словами, угорська розвідка цікавилася, де розташовані українські системи ППО.