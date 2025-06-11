Зеленський звинуватив Угорщину у шпигунстві на Закарпатті та зборі даних про ППО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський звинуватив Військову службу національної безпеки Угорщини (KNBSZ) у зборі секретної військової інформації на Закарпатті та втручанні у внутрішні справи України. За його словами, угорська розвідка цікавилася розташуванням українських систем ППО, зокрема зенітно-ракетних комплексів С-300, а також українськими військовими підрозділами в прикордонному регіоні. Крім того, фіксувалося вивчення громадських настроїв місцевих жителів щодо можливої присутності в регіоні угорських "миротворців".

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю Valasz.

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Як розповів Зеленський, шпигунська активність Угорщини розгорнулася ще з 2021 року, а у 2024–2025 роках почали надходити сигнали про спроби зібрати саме військову інформацію. Останній зафіксований випадок передання розвідданих стався 25 березня 2025 року.

Президент наголосив, що Україна тривалий час намагалася уникати публічного розголосу в подібних ситуаціях, зокрема припинивши незаконну роздачу угорських паспортів на Закарпатті ще до початку повномасштабної війни. Однак у цьому випадку, за його словами, оприлюднення стало неминучим, оскільки Україна має у своєму розпорядженні фото- й відеоматеріали, що підтверджують діяльність KNBSZ — зокрема записи зустрічей, організованих угорською розвідкою на території Угорщини, та навіть спосіб оплати за "розвідку".

Зеленський наголосив, що попри відсутність офіційної позиції Будапешта щодо цієї діяльності, Київ поставив пряме запитання представникам НАТО: чи доручали вони Угорщині збирати такі дані? І отримав чітку відповідь — ні. Тому, на його думку, такі дії можуть становити реальну загрозу безпеці України в умовах війни.

Окремо президент прокоментував дії прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зазначивши, що той використовує Україну як інструмент для внутрішньополітичної боротьби. Зеленський наголосив, що така поведінка матиме серйозні історичні наслідки і фактично грає на користь російському диктатору Владіміру Путіну.

При цьому він звернув увагу, що Орбан не лише не підтримує Україну, а й використовує обличчя українського президента у своїй виборчій кампанії без жодного дозволу.

"Ось чому я сказав, що Віктор робить серйозну історичну помилку. Це моя думка. Я не можу усміхатися та обіймати, коли бачу, що насправді відбувається. Тому що реальність не обов'язково має відрізнятися від політики. Якщо він готовий до належних стосунків, ми знайдемо для них рамки", — сказав глава держави.

Нагадаємо, у травні 2025 виник скандал через виявлення СБУ фактів шпигунства з боку Угорщини. Своєю чергою, Віктор Орбан заявив, що в його країні нібито теж виявили шпигунів.

Додамо, що Віктор Орбан вкрай негативно висловлюється щодо ймовірності вступу України до ЄС, погрожує заблокувати членство в союзі та поширює пропаганду про негативні наслідки для всіх країн у випадку такого рішення.

Тим часом в ЄС розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу.