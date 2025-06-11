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Венгрия шпионила за ПВО и военными на Закарпатье — Зеленский

11 июня 2025 08:39
Анастасия Постоенко - Редактор
Зеленский обвинил Венгрию в шпионаже на Закарпатье и сборе данных о ПВО
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Leon Neal/Pool via REUTERS
Анастасия Постоенко - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Военную службу национальной безопасности Венгрии (KNBSZ) в сборе секретной военной информации на Закарпатье и вмешательстве во внутренние дела Украины. По его словам, венгерская разведка интересовалась расположением украинских систем ПВО, в частности зенитно-ракетных комплексов С-300, а также украинскими военными подразделениями в приграничном регионе. Кроме того, фиксировалось изучение общественных настроений местных жителей относительно возможного присутствия в регионе венгерских "миротворцев".

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Valasz.

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Как рассказал Зеленский, шпионская активность Венгрии развернулась еще с 2021 года, а в 2024-2025 годах начали поступать сигналы о попытках собрать именно военную информацию. Последний зафиксированный случай передачи разведданных произошел 25 марта 2025 года.

Президент подчеркнул, что Украина долгое время пыталась избегать публичной огласки в подобных ситуациях, в частности прекратив незаконную раздачу венгерских паспортов на Закарпатье еще до начала полномасштабной войны. Однако в этом случае, по его словам, обнародование стало неизбежным, поскольку Украина располагает фото- и видеоматериалами, подтверждающими деятельность KNBSZ — в частности, записи встреч, организованных венгерской разведкой на территории Венгрии, и даже способ оплаты за "разведку".

Зеленский отметил, что несмотря на отсутствие официальной позиции Будапешта по этой деятельности, Киев задал прямой вопрос представителям НАТО: поручали ли они Венгрии собирать такие данные? И получил четкий ответ — нет. Поэтому, по его мнению, такие действия могут представлять реальную угрозу безопасности Украины в условиях войны.

Отдельно президент прокомментировал действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что тот использует Украину как инструмент для внутриполитической борьбы. Зеленский отметил, что такое поведение будет иметь серьезные исторические последствия, и фактически играет на пользу российскому диктатору Владимиру Путину.

При этом он обратил внимание, что Орбан не только не поддерживает Украину, но и использует лицо украинского президента в своей избирательной кампании без всякого разрешения.

"Вот почему я сказал, что Виктор делает серьезную историческую ошибку. Это мое мнение. Я не могу улыбаться и обнимать, когда вижу, что на самом деле происходит. Потому что реальность не обязательно должна отличаться от политики. Если он готов к надлежащим отношениям, мы найдем для них рамки", — сказал глава государства.

Напомним, в мае 2025 года возник скандал из-за обнаружения СБУ фактов шпионажа со стороны Венгрии. В свою очередь Виктор Орбан заявил, что в его стране якобы тоже обнаружили шпионов.

Добавим, что Виктор Орбан крайне негативно высказывается о вероятности вступления Украины в ЕС, угрожает заблокировать членство в союзе и распространяет пропаганду о негативных последствиях для всех стран в случае такого решения.

Тем временем в ЕС рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса.

Владимир Зеленский Венгрия Закарпатье Виктор Орбан
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