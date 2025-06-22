Венгерский оппозиционер Петер Мадьяр заявил о провале кампании Виктора Орбана

Лидер оппозиционной партии Венгрии Петер Мадьяр. Фото: Szilárd Koszticsák/MTI

В Венгрии в консультативном референдуме по евроинтеграции Украины приняли участие только 600 тысяч человек. Это самый низкий показатель за всю историю Национальных консультаций.

Такое заявление сделал лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Реклама

Читайте также:

Как оппозиционер комментирует провал кампании Орбана Voks-2025

По словам Петера Мадьяра, около 7% бюллетеней почта вернула, поскольку в них были ошибки. Онлайн-голосов был незначительным. В правительстве утверждают, что к голосованию присоединились два миллиона избирателей, но на самом деле этот показатель в разы меньше.

"Это самая низкая цифра за всю "славную" историю Национальных консультаций. И им (правительству Орбана, — Ред.) "удалось" достичь этого всего за несколько месяцев, путем тотальной мобилизации и сжигания десятков миллиардов государственных средств", — заявил Петер Мадьяр.

Напомним, соратница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Александра Сенткираи выступила против вступления Украины в ЕС. Из-за этого депутат венгерского парламента пожаловался на нее полиции.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Военную службу национальной безопасности Венгрии в сборе секретной военной информации на Закарпатье. По его словам, венгерская разведка интересовалась, где расположены украинские системы ПВО.