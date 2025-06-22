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Главная Новости дня Представитель оппозиции Венгрии заявил о провале кампании Орбана

Представитель оппозиции Венгрии заявил о провале кампании Орбана

Ua en ru
Дата публикации 22 июня 2025 00:54
Венгерский оппозиционер Петер Мадьяр заявил о провале кампании Виктора Орбана
Лидер оппозиционной партии Венгрии Петер Мадьяр. Фото: Szilárd Koszticsák/MTI
Ключові моменти Как оппозиционер комментирует провал кампании Орбана Voks-2025

В Венгрии в консультативном референдуме по евроинтеграции Украины приняли участие только 600 тысяч человек. Это самый низкий показатель за всю историю Национальных консультаций.

Такое заявление сделал лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр.

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По словам Петера Мадьяра, около 7% бюллетеней почта вернула, поскольку в них были ошибки. Онлайн-голосов был незначительным. В правительстве утверждают, что к голосованию присоединились два миллиона избирателей, но на самом деле этот показатель в разы меньше.

"Это самая низкая цифра за всю "славную" историю Национальных консультаций. И им (правительству Орбана, — Ред.) "удалось" достичь этого всего за несколько месяцев, путем тотальной мобилизации и сжигания десятков миллиардов государственных средств", — заявил Петер Мадьяр.

Напомним, соратница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Александра Сенткираи выступила против вступления Украины в ЕС. Из-за этого депутат венгерского парламента пожаловался на нее полиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Военную службу национальной безопасности Венгрии в сборе секретной военной информации на Закарпатье. По его словам, венгерская разведка интересовалась, где расположены украинские системы ПВО.

оппозиция Венгрия политики Виктор Орбан голосование
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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