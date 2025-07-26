Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Орбан висловився щодо вступу України в ЄС — що сказав

Орбан висловився щодо вступу України в ЄС — що сказав

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 16:36
Орбан зробив нову заяву про членство України в ЄС
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна пропонує Україні "стратегічну співпрацю", а не остаточну інтеграцію в Європейський Союз. Адже він вважає, що членство України в ЄС може "перенести війну в Європу".

Про це Орбан заявив в інтерв’ю, фрагмент якого опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

Реклама
Читайте також:

Орбан про членство України в Євросоюзі

Орбан заявив, що Угорщина пропонує Україні стратегічну співпрацю, яка буде "прагматичною, гнучкою і ґрунтуватиметься на взаємних інтересах, а не на незворотній інтеграції".

"Членство України в ЄС призведе до перенесення війни в саме серце Європи, і наші родини не повинні зіштовхуватися з таким ризиком", — сказав Орбан.

А також додав, що нинішні часи вимагають "виважених рішень, а не театральних погроз".

Крім того, прем'єр Угорщини назвав Україну "буферною державою". 
 
"Сьогодні доля України полягає в тому, що вона є буферною державою, яка межує з Росією. Ми не готові прийняти таку долю. Угорці тільки-но втекли від цього. Ми також були буферною країною під час Холодної війни. Ми не були частиною Радянського Союзу, але ми були на західному периметрі Радянського Союзу, на східному периметрі західного світу, але ми були буфером.

Ми не хочемо повертатися до цієї позиції. Україна перебуває в такій ситуації. Це може бути некомфортно, це може бути недобре, і хтось хоче з цього вирватися, але факт у тому, що країні адресу змінити не можна", — заявив Орбан.

Орбан ЄС
Скриншот повідомлення Орбана/X

Нагадаємо, що нещодавно Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, наскільки Україна наблизилася до євроінтеграції

Раніше в Єврораді заявили, що Україна досягла умов для інтеграції з ЄС.

Угорщина Україна Віктор Орбан ЄС війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації