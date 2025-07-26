Орбан зробив нову заяву про членство України в ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна пропонує Україні "стратегічну співпрацю", а не остаточну інтеграцію в Європейський Союз. Адже він вважає, що членство України в ЄС може "перенести війну в Європу".

Про це Орбан заявив в інтерв’ю, фрагмент якого опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х.

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Орбан заявив, що Угорщина пропонує Україні стратегічну співпрацю, яка буде "прагматичною, гнучкою і ґрунтуватиметься на взаємних інтересах, а не на незворотній інтеграції".

"Членство України в ЄС призведе до перенесення війни в саме серце Європи, і наші родини не повинні зіштовхуватися з таким ризиком", — сказав Орбан.

А також додав, що нинішні часи вимагають "виважених рішень, а не театральних погроз".

Крім того, прем'єр Угорщини назвав Україну "буферною державою".



"Сьогодні доля України полягає в тому, що вона є буферною державою, яка межує з Росією. Ми не готові прийняти таку долю. Угорці тільки-но втекли від цього. Ми також були буферною країною під час Холодної війни. Ми не були частиною Радянського Союзу, але ми були на західному периметрі Радянського Союзу, на східному периметрі західного світу, але ми були буфером.

Ми не хочемо повертатися до цієї позиції. Україна перебуває в такій ситуації. Це може бути некомфортно, це може бути недобре, і хтось хоче з цього вирватися, але факт у тому, що країні адресу змінити не можна", — заявив Орбан.

Скриншот повідомлення Орбана/X

Нагадаємо, що нещодавно Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, наскільки Україна наблизилася до євроінтеграції.

Раніше в Єврораді заявили, що Україна досягла умов для інтеграції з ЄС.