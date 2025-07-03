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Головна Новини дня В Єврораді заявили, що Україна досягла умов для інтеграції з ЄС

В Єврораді заявили, що Україна досягла умов для інтеграції з ЄС

Ua en ru
Дата публікації: 3 липня 2025 20:21
Україна наближається до членства в ЄС - Антоніу Кошта
Антоніу Кошта. Фото: Reuters

Президент Європейської ради Антоніу Кошта висловив упевненість у європейському майбутньому України. Він зазначив, що країна продемонструвала вражаючий прогрес у проведенні реформ, попри складні умови війни.

Про це Кошта заявив на пресконференції у четвер, 3 липня.

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Україна наближається до членства в ЄС

Кошта підкреслив, що Європейська комісія надала позитивну оцінку зусиллям України, і це відкриває шлях до подальшого зближення з Європейським Союзом.

"Ми дійсно досягли тих умов, коли можемо рухатися вперед у процесі асоціації України та ЄС", — заявив він.

На завершення Кошта наголосив, що в ЄС з нетерпінням чекають на нове майбутнє, в якому Україна стане повноцінним членом європейської спільноти.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський наголосив, що жодна держава не має сили зупинити євроінтеграційний курс України. За його словами, держава наполегливо працює над усіма необхідними кроками, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу.

Також глава МЗС України Андрій Сибіга підкреслив важливість якнайшвидшого старту переговорного процесу щодо членства України в Європейському Союзі. Він зазначив, що Київ уже завершив усі необхідні підготовчі етапи та тепер очікує рішучих кроків з боку європейських партнерів.

Україна ЄС війна в Україні війна Європейська рада
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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