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Главная Новости дня Украина выполнила условия евроинтеграции — Еврорада

Украина выполнила условия евроинтеграции — Еврорада

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Дата публикации 3 июля 2025 20:21
Украина приближается к членству в ЕС - Антониу Кошта
Антониу Кошта. Фото: Reuters

Президент Европейского совета Антониу Кошта выразил уверенность в европейском будущем Украины. Он отметил, что страна продемонстрировала впечатляющий прогресс в проведении реформ, несмотря на сложные условия войны.

Об этом Кошта заявил на пресс-конференции в четверг, 3 июля.

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Кошта подчеркнул, что Европейская комиссия дала положительную оценку усилиям Украины, и это открывает путь к дальнейшему сближению с Европейским Союзом.

"Мы действительно достигли тех условий, когда можем двигаться вперед в процессе ассоциации Украины и ЕС", — заявил он.

В завершение Кошта отметил, что в ЕС с нетерпением ждут нового будущего, в котором Украина станет полноценным членом европейского сообщества.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ни одно государство не имеет силы остановить евроинтеграционный курс Украины. По его словам, государство упорно работает над всеми необходимыми шагами, чтобы стать полноправным членом Европейского Союза.

Также глава МИД Украины Андрей Сибига подчеркнул важность скорейшего старта переговорного процесса относительно членства Украины в Европейском Союзе. Он отметил, что Киев уже завершил все необходимые подготовительные этапы и теперь ожидает решительных шагов со стороны европейских партнеров.

Украина ЕС война в Украине війна Европейский совет
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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