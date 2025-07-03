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Головна Новини дня Ніхто не зможе зупинити — заява Зеленського про Україну в ЄС

Ніхто не зможе зупинити — заява Зеленського про Україну в ЄС

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 19:13
Зеленський зробив заяву про вступ України до ЄС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодна країна не зможе зупинити Україну на шляху до вступу до ЄС. За його словами, наша країна робить все можливе, аби стати членом Європейського Союзу.

Про це Володимир Зеленський повідомив на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Данії 3 липня.

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Зеленський зазначив, що Україна робить усе можливе зі свого боку для того, аби вступити до Європейського союзу. Але для того, щоб досягти цієї мети, необхідна підтримка партнерів. 

"Я вважаю, що ніхто не зможе зупинити Україну на цьому шляху, жодна країна. Звісно, залежить від єдності в рішеннях ЄС, а з нашого боку ми зробимо все, що ми можемо. Але нам потрібна підтримка всіма членами ЄС", — наголосив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський також наголосив, що Україна готова до відкриття трьох кластерів щодо євроінтеграції. За його словами, один готові відкрити вже зараз.

Також раніше прем'єрка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що Європі потрібно зробити все, аби показати Росії "справжню силу" та підтримку України.

Володимир Зеленський переговори Данія Україна ЄС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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