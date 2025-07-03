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Головна Новини дня Готові до відкриття трьох кластерів — Зеленський про вступ до ЄС

Готові до відкриття трьох кластерів — Зеленський про вступ до ЄС

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Дата публікації: 3 липня 2025 17:04
Вступ України в ЄС — деталі Зеленського про переговорні кластери
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відкриття трьох кластерів щодо євроінтеграції. За його словами, один готові відкрити вже зараз.

Про це Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами у Данії, передає кореспондент Новини.LIVE.

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Президент розповів, що питання обороноздатності України та євроінтеграції ключові під час сьогоднішнього візиту. 

"Але ви знаєте, що є політичні блокування. Виключно політичні. Ми будемо проговорювати це з партнерами. Але головний мій сигнал — є два напрямки, які дуже потрібно вирішити прямо зараз. Це стосується внутрішнього фінансування виробництва зброї в Україні", — наголосив Зеленський.

Також глава держави зауважив, що планується розширення фінансування "данської моделі". Йдеться про дрони та ракетну програму.

Нагадаємо, 3 липня Володимир Зеленський прибув з візитом до Данії. Він відвідає церемонію відкриття головування країни у Раді ЄС. 

Зазначимо, що з 1 липня Данія розпочала своє восьме в історії головування в Раді Європейського Союзу. Воно триватиме шість місяців.

Володимир Зеленський Данія Україна політики ЄС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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