Вступ України в ЄС — деталі Зеленського про переговорні кластери

Готові до відкриття трьох кластерів — Зеленський про вступ до ЄС
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до відкриття трьох кластерів щодо євроінтеграції. За його словами, один готові відкрити вже зараз.
Про це Володимир Зеленський повідомив на зустрічі з журналістами у Данії, передає кореспондент Новини.LIVE.
Переговорні кластери щодо вступу України до ЄС
Президент розповів, що питання обороноздатності України та євроінтеграції ключові під час сьогоднішнього візиту.
"Але ви знаєте, що є політичні блокування. Виключно політичні. Ми будемо проговорювати це з партнерами. Але головний мій сигнал — є два напрямки, які дуже потрібно вирішити прямо зараз. Це стосується внутрішнього фінансування виробництва зброї в Україні", — наголосив Зеленський.
Також глава держави зауважив, що планується розширення фінансування "данської моделі". Йдеться про дрони та ракетну програму.
Нагадаємо, 3 липня Володимир Зеленський прибув з візитом до Данії. Він відвідає церемонію відкриття головування країни у Раді ЄС.
Зазначимо, що з 1 липня Данія розпочала своє восьме в історії головування в Раді Європейського Союзу. Воно триватиме шість місяців.
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