Вступление Украины в ЕС — детали Зеленского о переговорных кластерах

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Lisa Leutner

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к открытию трех кластеров по евроинтеграции. По его словам, один готовы открыть уже сейчас.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на встрече с журналистами в Дании, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Президент рассказал, что вопрос обороноспособности Украины и евроинтеграции — ключевые во время сегодняшнего визита.

"Но вы знаете, что есть политические блокировки. Исключительно политические. Мы будем проговаривать это с партнерами. Но главный мой сигнал — есть два направления, которые очень нужно решить прямо сейчас. Это касается внутреннего финансирования производства оружия в Украине", — подчеркнул Зеленский.

Также глава государства отметил, что планируется расширение финансирования "датской модели". Речь идет о дронах и ракетной программе.

Напомним, 3 июля Владимир Зеленский прибыл с визитом в Данию. Он посетит церемонию открытия председательства страны в Совете ЕС.

Отметим, что с 1 июля Дания начала свое восьмое в истории председательство в Совете Европейского Союза. Оно продлится шесть месяцев.