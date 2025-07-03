Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Никто не сможет остановить — заявление Зеленского об Украине в ЕС

Никто не сможет остановить — заявление Зеленского об Украине в ЕС

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 19:13
Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни одна страна не сможет остановить Украину на пути к вступлению в ЕС. По его словам, наша страна делает все возможное, чтобы стать членом Европейского Союза.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании 3 июля.

Реклама
Читайте также:

Украина готова вступить в ЕС

Зеленский отметил, что Украина делает все возможное со своей стороны для того, чтобы вступить в Европейский союз. Но для того, чтобы достичь этой цели, нужна поддержка партнеров.

"Я считаю, что никто не сможет остановить Украину на этом пути, ни одна страна. Конечно, зависит от единства в решениях ЕС, а с нашей стороны мы сделаем все, что мы можем. Но нам нужна поддержка всеми членами ЕС", — подчеркнул президент.

Напомним, Владимир Зеленский также отметил, что Украина готова к открытию трех кластеров по евроинтеграции. По его словам, один готовы открыть уже сейчас.

Также ранее премьер Дании Метте Фредериксен отметила, что Европе нужно сделать все, чтобы показать России "настоящую силу" и поддержку Украины.

Владимир Зеленский переговоры Дания Украина ЕС
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации