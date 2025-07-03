Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни одна страна не сможет остановить Украину на пути к вступлению в ЕС. По его словам, наша страна делает все возможное, чтобы стать членом Европейского Союза.

Об этом Владимир Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании 3 июля.

Реклама

Читайте также:

Украина готова вступить в ЕС

Зеленский отметил, что Украина делает все возможное со своей стороны для того, чтобы вступить в Европейский союз. Но для того, чтобы достичь этой цели, нужна поддержка партнеров.

"Я считаю, что никто не сможет остановить Украину на этом пути, ни одна страна. Конечно, зависит от единства в решениях ЕС, а с нашей стороны мы сделаем все, что мы можем. Но нам нужна поддержка всеми членами ЕС", — подчеркнул президент.

Напомним, Владимир Зеленский также отметил, что Украина готова к открытию трех кластеров по евроинтеграции. По его словам, один готовы открыть уже сейчас.

Также ранее премьер Дании Метте Фредериксен отметила, что Европе нужно сделать все, чтобы показать России "настоящую силу" и поддержку Украины.