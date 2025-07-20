Чи наблизилась Україна до євроінтеграції

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Гетманцев/Facebook

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, на скільки Україна наблизилася до євроінтеграції. На його думку, Україна досягла значних успіхів на шляху до Європейського Союзу.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю для Новини.LIVE.

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Гетманцев зазначив, що попри помилки та повномасштабну війну, Україні вдалося досягти суттєвого успіху на шляху до Євросоюзу.

"Так чи інакше ми просунулися дуже істотно в межах євроінтеграції. Помилки дійсно були, як у кожного, хто щось робить. І дійсно були недопрацювання. Це і дерегуляція, яка є надто повільною. Це і приватизація, це і питання страхування військових ризиків, і падіння інвестицій.

Але здебільшого ті негативні показники економічного розвитку, які ми зараз бачимо, це результат війни", — пояснив посадовець.

А також додав, що безперечно можна було б в деяких випадках краще відпрацювати. Однак варто все ж зважати на перепони, які створює повномасштабна війна.

"Чи можна було б в деяких випадках краще відпрацювати? Безперечно, можна було б. Я перший, хто публічно вказував на це уряду і буду вказувати на майбутнє. Чи можна було б відпрацювати без помилок і зробити тут місто-сад просто отак, власне, одним якимось чи двома рішеннями? Ні. І не треба розповідати людям казки. Всі люди дорослі, всі люди розуміють, в яких обставинах ми зараз перебуваємо і що робиться", — зазначив Гетманцев.

Нещодавно Гетманцев пояснив, що необхідно змінити Україні для вступу в ЄС.

Крім того, він заявив, що ключем до євроінтеграції України є запровадження реального верховенства права.