Приблизилась ли Украина к евроинтеграции

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Гетманцев/Facebook

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, насколько Украина приблизилась к евроинтеграции. По его мнению, Украина достигла значительных успехов на пути в Европейский Союз.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью для Новини.LIVE.

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Гетманцев отметил, что, несмотря на ошибки и полномасштабную войну, Украине удалось достичь существенного успеха на пути в Евросоюз.

"Так или иначе, мы продвинулись очень существенно в рамках евроинтеграции. Ошибки действительно были, как у каждого, кто что-то делает. И действительно были недоработки. Это и дерегуляция, которая слишком медленная. Это и приватизация, это и вопрос страхования военных рисков, и падение инвестиций.

Но в основном те негативные показатели экономического развития, которые мы сейчас видим, это результат войны", — объяснил чиновник.

А также добавил, что бесспорно можно было бы в некоторых случаях лучше отработать. Однако стоит все же учитывать преграды, которые создает полномасштабная война.

"Можно ли было бы в некоторых случаях лучше отработать? Бесспорно, можно было бы. Я первый, кто публично указывал на это правительству и буду указывать на будущее. Можно ли было бы отработать без ошибок и сделать здесь город-сад просто так, собственно, одним каким-то или двумя решениями? Нет. И не надо рассказывать людям сказки. Все люди взрослые, все люди понимают, в каких обстоятельствах мы сейчас находимся и что делается", — отметил Гетманцев.

Недавно Гетманцев объяснил, что необходимо изменить в Украине для вступления в ЕС.

Кроме того, он заявил, что ключом к евроинтеграции Украины является введение реального верховенства права.