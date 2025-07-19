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Головна Новини дня Що треба змінити Україні для вступу в ЄС — відповідь Гетманцева

Що треба змінити Україні для вступу в ЄС — відповідь Гетманцева

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 23:25
Навіщо Україні змінювати систему єдиного податку — відповідь Гетманцева
Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Для того, щоб вступити до ЄС, Україна має змінити систему єдиного податку. Наразі вона не підтримує малий бізнес, а так не має бути.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE повідомив голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Навіщо змінювати систему єдиного податку

На думку Гетманцева, українську систему єдиного податку наразі використовуть для ухилення від оподаткування великого та середнього бізнесу. Малий бізнес підтримку не отримує.

"Двері там (в ЄС. — Ред.) для нас, поки ми не змінимо це (систему єдиного податку. — Ред.), будуть зачинені", — підсумував очільник фінансового комітету ВРУ.

Нагадаємо, Гетьманцев повідомив, що під час війни ситуація зі сплатою податків покращилася. Це сталося завдяки боротьбі з корупцією.

Також ми повідомляли, що голова фінансового комітету ВРУ пояснив, чому Україна втрачає мільярди. Йдеться про контрабанду техніки.

Верховна Рада Європейський союз податки Данило Гетманцев Україна
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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