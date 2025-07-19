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Что надо изменить Украине для вступления в ЕС — ответ Гетманцева

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 23:25
Зачем Украине менять систему единого налога — ответ Гетманцева
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Для того, чтобы вступить в ЕС, Украина должна изменить систему единого налога. Сейчас она не поддерживает малый бизнес, а так не должно быть.

Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Зачем менять систему единого налога

По мнению Гетманцева, украинскую систему единого налога сейчас используют для уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса. Малый бизнес поддержку не получает.

"Двери там (в ЕС, — Ред.) для нас, пока мы не изменим это (систему единого налога, — Ред.), будут закрыты", — подытожил глава финансового комитета ВРУ.

Напомним, Гетманцев сообщил, что во время войны ситуация с уплатой налогов улучшилась. Это произошло благодаря борьбе с коррупцией.

Также мы сообщали, что глава финансового комитета ВРУ объяснил, почему Украина теряет миллиарды. Речь идет о контрабанде техники.

Верховная Рада Европейский союз налоги Даниил Гетманцев Украина
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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