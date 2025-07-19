Зачем Украине менять систему единого налога — ответ Гетманцева

Что надо изменить Украине для вступления в ЕС — ответ Гетманцева
Для того, чтобы вступить в ЕС, Украина должна изменить систему единого налога. Сейчас она не поддерживает малый бизнес, а так не должно быть.
Об этом в интервью Новини.LIVE сообщил председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.
Зачем менять систему единого налога
По мнению Гетманцева, украинскую систему единого налога сейчас используют для уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса. Малый бизнес поддержку не получает.
"Двери там (в ЕС, — Ред.) для нас, пока мы не изменим это (систему единого налога, — Ред.), будут закрыты", — подытожил глава финансового комитета ВРУ.
Напомним, Гетманцев сообщил, что во время войны ситуация с уплатой налогов улучшилась. Это произошло благодаря борьбе с коррупцией.
Также мы сообщали, что глава финансового комитета ВРУ объяснил, почему Украина теряет миллиарды. Речь идет о контрабанде техники.
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