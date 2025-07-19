Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев розповів про боротьбу з корупцією під час війни

Гетманцев розповів про боротьбу з корупцією під час війни

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 07:50
Боротьба з корупцією під час війни — Гетманцев про деталі
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що під час повномасштабної війни вдалося зібрати більше податків, аніж у мирний час. За його словами, це сталося завдяки боротьбі з корупцією.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Гетманцев про податки та корупцію під час війни

Гетманцев в інтервʼю заявив, що Україні вдалося втримати фінансову систему та зібрати більше податків навіть під час війни. Він вважає, що це стало можливим завдяки ліквідації корупційних схем та правильним управлінським рішенням.

"Мені здається, що ми маємо подякувати уряду, прем'єр-міністру Шмигалю, передусім за дві важливі речі: за те, що люди втримали удар і безперечно за євроінтеграцію.

Ми зберегли гривню, платіжну систему, банківську систему. Та найголовніше — ми зібрали більше податків під час війни, ніж до неї, поламавши корупційні схеми, які цьому заважали. Такого у світовій історії ще не було", — зазначив посадовець.

Зокрема, він підкреслив, що окрім фінансової стабільності важливим досягненням став прорив у євроінтеграції. За його словами, Україна виконала більше умов для вступу в ЄС за останні роки, ніж за всю історію незалежності.

"Ми просунулися дуже істотно в межах євроінтеграції", — резюмував Гетманцев.

Раніше у прокуратурі розповідали про те, як у Києві борються з корупцією серед влади.

Також ми інформували, що в Києві відкрили серію кримінальних справ проти посадовців КМДА, які завдали збитків на майже 200 мільйонів гривень.

корупція податки Данило Гетманцев економіка війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації