Боротьба з корупцією під час війни — Гетманцев про деталі

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що під час повномасштабної війни вдалося зібрати більше податків, аніж у мирний час. За його словами, це сталося завдяки боротьбі з корупцією.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю для Новини.LIVE.

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Гетманцев в інтервʼю заявив, що Україні вдалося втримати фінансову систему та зібрати більше податків навіть під час війни. Він вважає, що це стало можливим завдяки ліквідації корупційних схем та правильним управлінським рішенням.

"Мені здається, що ми маємо подякувати уряду, прем'єр-міністру Шмигалю, передусім за дві важливі речі: за те, що люди втримали удар і безперечно за євроінтеграцію.

Ми зберегли гривню, платіжну систему, банківську систему. Та найголовніше — ми зібрали більше податків під час війни, ніж до неї, поламавши корупційні схеми, які цьому заважали. Такого у світовій історії ще не було", — зазначив посадовець.

Зокрема, він підкреслив, що окрім фінансової стабільності важливим досягненням став прорив у євроінтеграції. За його словами, Україна виконала більше умов для вступу в ЄС за останні роки, ніж за всю історію незалежності.

"Ми просунулися дуже істотно в межах євроінтеграції", — резюмував Гетманцев.

Раніше у прокуратурі розповідали про те, як у Києві борються з корупцією серед влади.

Також ми інформували, що в Києві відкрили серію кримінальних справ проти посадовців КМДА, які завдали збитків на майже 200 мільйонів гривень.