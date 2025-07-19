Борьба с коррупцией во время войны - Гетманцев о деталях

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что во время полномасштабной войны удалось собрать больше налогов, чем в мирное время. По его словам, это произошло благодаря борьбе с коррупцией.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью для Новини.LIVE.

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Гетманцев в интервью заявил, что Украине удалось удержать финансовую систему и собрать больше налогов даже во время войны. Он считает, что это стало возможным благодаря ликвидации коррупционных схем и правильным управленческим решениям.

"Мне кажется, что мы должны поблагодарить правительство, премьер-министра Шмыгаля прежде всего за две важные вещи: за то, что люди удержали удар и бесспорно за евроинтеграцию.

Мы сохранили гривну, платежную систему, банковскую систему. Но самое главное — мы собрали больше налогов во время войны, чем до нее, поломав коррупционные схемы, которые этому мешали. Такого в мировой истории еще не было", — отметил чиновник.

В частности, он подчеркнул, что кроме финансовой стабильности важным достижением стал прорыв в евроинтеграции. По его словам, Украина выполнила больше условий для вступления в ЕС за последние годы, чем за всю историю независимости.

"Мы продвинулись очень существенно в рамках евроинтеграции", — резюмировал Гетманцев.

Ранее в прокуратуре рассказывали о том, как в Киеве борются с коррупцией среди власти.

Также мы информировали, что в Киеве открыли серию уголовных дел против должностных лиц КГГА, которые нанесли ущерб почти на 200 миллионов гривен.