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Гетманцев пояснив, які зміни відкриють Україні шлях до ЄС

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 00:25
Верховенство права відкриє Україні шлях до ЄС, — Гетманцев
Нардеп Данило Гетманцев. Фото: РБК-Україна

Ключем до євроінтеграції України є запровадження реального верховенства права. Зокрема, у бізнес-сфері має діяти законодавство, яке працює однаково для всіх.

Про це заявив народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE, коментуючи умови для вступу України до Європейського Союзу.

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За словами Гетманцева, у бізнес-сфері має діяти законодавство, яке працює однаково для всіх. Це стосується як підприємців, так і державних органів.

"І це, до речі, не тільки про бізнес, це і про суспільство. Верховенство права. Закон один для всіх. Коли ми з вами змінимо підходи правоохоронців, змінимо підходи фіскалів, ми змінимо підходи бізнесменів", — наголосив він.

Нардеп підкреслив, що Україна повинна забезпечити прозорі та однакові для всіх процедури, створити доступний державний сервіс і гарантувати рівні умови для ведення бізнесу.

"Закон один для всіх і нормальні процедури, доступні процедури, прозорі процедури, доступний державний сервіс — це те, що ми повинні зробити для бізнесу", — підсумував Гетманцев.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев завляв, що для того, аби вступити до ЄС, Україна має змінити систему єдиного податку. Крім того нардеп повідомив, що в Україні зріс рівень бідності майже вдвічі.

Європейський союз закон Данило Гетманцев бізнес ЄС права
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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