Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Гетманцев відповів, чи збільшився рівень бідності в Україні

Гетманцев відповів, чи збільшився рівень бідності в Україні

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 11:28
Чи збільшився рівень бідності в Україні — відповів Гетманцев
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні зріс рівень бідності майже вдвічі. За його словами, ключова причина — повномасштабна війна.

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Гетманцев про рівень бідності в Україні

Гетманцев зазначив, що в Україні від початку повномасштабно війни рівень бідності збільшився майже вдвічі.

"Дійсно рівень бідності в Україні збільшився, і збільшився істотно. Якщо за даними Світового банку, до війни це було 20%, то на сьогодні це 37%, збільшився майже вдвічі", — сказав посадовець.

Водночас він наголосив, що цей значний показник спровокований війною. За його словами, це пояснюється тим, що всі економічні процеси, які відбуваються в країні, вони відбуваються з певним знаком мінуса, бо на це впливає війна.

Водночас Гетманцев прогнозує, що завершення бойових дій принесе протилежну тенденцію. Однак на думку нардепа, не варто просто чекати миру — необхідно вже починати обговорювати питання прожиткового мінімуму.

"Є так звані мирні дивіденди у кожної країни. Це підтверджується економічною історією, коли сам по собі мир тягне за собою те, що люди починають багатшати й бідність зменшується. Ми, власне, це можемо навіть за власною статистикою побачити, коли у нас був 2014 рік і бідність зросла. І після 2014 року вона зменшувалася аж до 2022 року", — пояснив Гетманцев.

Раніше Гетманцев відповів, чи може наразі держава забезпечити прожитковий мінімум українцям.

Також ми писали про те, чи є в Україні середній клас і хто може до нього належати.

Данило Гетманцев бідність економіка соцвиплати війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації