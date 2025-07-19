Чи збільшився рівень бідності в Україні — відповів Гетманцев

Гетманцев відповів, чи збільшився рівень бідності в Україні
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні зріс рівень бідності майже вдвічі. За його словами, ключова причина — повномасштабна війна.
Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю для Новини.LIVE.
Гетманцев про рівень бідності в Україні
Гетманцев зазначив, що в Україні від початку повномасштабно війни рівень бідності збільшився майже вдвічі.
"Дійсно рівень бідності в Україні збільшився, і збільшився істотно. Якщо за даними Світового банку, до війни це було 20%, то на сьогодні це 37%, збільшився майже вдвічі", — сказав посадовець.
Водночас він наголосив, що цей значний показник спровокований війною. За його словами, це пояснюється тим, що всі економічні процеси, які відбуваються в країні, вони відбуваються з певним знаком мінуса, бо на це впливає війна.
Водночас Гетманцев прогнозує, що завершення бойових дій принесе протилежну тенденцію. Однак на думку нардепа, не варто просто чекати миру — необхідно вже починати обговорювати питання прожиткового мінімуму.
"Є так звані мирні дивіденди у кожної країни. Це підтверджується економічною історією, коли сам по собі мир тягне за собою те, що люди починають багатшати й бідність зменшується. Ми, власне, це можемо навіть за власною статистикою побачити, коли у нас був 2014 рік і бідність зросла. І після 2014 року вона зменшувалася аж до 2022 року", — пояснив Гетманцев.
Раніше Гетманцев відповів, чи може наразі держава забезпечити прожитковий мінімум українцям.
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