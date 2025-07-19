Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев ответил, увеличился ли уровень бедности в Украине

Гетманцев ответил, увеличился ли уровень бедности в Украине

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 11:28
Увеличился ли уровень бедности в Украине — ответил Гетманцев
Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине вырос уровень бедности почти вдвое. По его словам, ключевая причина — полномасштабная война.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Гетманцев об уровне бедности в Украине

Гетманцев отметил, что в Украине с начала полномасштабной войны уровень бедности увеличился почти вдвое.

"Действительно, уровень бедности в Украине увеличился, и увеличился существенно. Если, по данным Всемирного банка, до войны это было 20%, то на сегодня — 37%, увеличился почти вдвое", — сказал чиновник.

В то же время он подчеркнул, что этот значительный показатель спровоцирован войной. По его словам, это объясняется тем, что все экономические процессы, которые происходят в стране, происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет война.

В то же время Гетманцев прогнозирует, что завершение боевых действий принесет противоположную тенденцию. Однако, по мнению нардепа, не стоит просто ждать мира — необходимо уже начинать обсуждать вопрос прожиточного минимума.

"Есть так называемые мирные дивиденды у каждой страны. Это подтверждается экономической историей, когда сам по себе мир влечет за собой то, что люди начинают богатеть и бедность уменьшается. Мы, собственно, это можем даже по собственной статистике увидеть, когда у нас был 2014 год и бедность выросла. И после 2014 года она уменьшалась вплоть до 2022 года", — объяснил Гетманцев.

Ранее Гетманцев ответил, может ли сейчас государство обеспечить прожиточный минимум украинцам.

Также мы писали о том, есть ли в Украине средний класс и кто может к нему принадлежать.

Даниил Гетманцев бедность экономика соцвыплаты война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации