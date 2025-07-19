Увеличился ли уровень бедности в Украине — ответил Гетманцев

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что в Украине вырос уровень бедности почти вдвое. По его словам, ключевая причина — полномасштабная война.

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью для Новини.LIVE.

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Гетманцев отметил, что в Украине с начала полномасштабной войны уровень бедности увеличился почти вдвое.

"Действительно, уровень бедности в Украине увеличился, и увеличился существенно. Если, по данным Всемирного банка, до войны это было 20%, то на сегодня — 37%, увеличился почти вдвое", — сказал чиновник.

В то же время он подчеркнул, что этот значительный показатель спровоцирован войной. По его словам, это объясняется тем, что все экономические процессы, которые происходят в стране, происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет война.

В то же время Гетманцев прогнозирует, что завершение боевых действий принесет противоположную тенденцию. Однако, по мнению нардепа, не стоит просто ждать мира — необходимо уже начинать обсуждать вопрос прожиточного минимума.

"Есть так называемые мирные дивиденды у каждой страны. Это подтверждается экономической историей, когда сам по себе мир влечет за собой то, что люди начинают богатеть и бедность уменьшается. Мы, собственно, это можем даже по собственной статистике увидеть, когда у нас был 2014 год и бедность выросла. И после 2014 года она уменьшалась вплоть до 2022 года", — объяснил Гетманцев.

Ранее Гетманцев ответил, может ли сейчас государство обеспечить прожиточный минимум украинцам.

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