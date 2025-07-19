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Головна Новини дня Гетманцев пояснив ситуацію із прожитковим мінімумом в Україні

Гетманцев пояснив ситуацію із прожитковим мінімумом в Україні

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 09:07
Прожитковий мінімум в Україні — Гетманцев про нинішню ситуацію
Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Гетманцев/Facebook

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відповів, чи може наразі держава забезпечити прожитковий мінімум українцям. На думку посадовця, нинішній прожитковий мінімум є "абсурдним".

Про це Данило Гетманцев сказав в інтервʼю для Новини.LIVE.

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Гетманцев про прожитковий мінімум в Україні

Гетманцев вважає, що уряд має зізнатися людям, що держава не може забезпечити реальний прожитковий мінімум.

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансової політики зазначив, що нинішній прожитковий мінімум у 3000 гривень є абсурдним і не відображає реальних потреб людей. Саме тому він пропонує розпочати відкриту дискусію і створити чесний розрахунок прожиткового мінімуму, який враховуватиме реальні витрати українців.

"Я вважаю, що просто чекати миру недостатньо. Ми повинні відкрити широку дискусію і запропонувати суспільству рішення щодо прожиткового мінімуму. Я вважаю абсолютно неприпустимою ситуацію, коли прожитковий мінімум у бюджеті становить 3000 грн. А фактичний прожитковий мінімум, який рахує сама держава, втричі більший, але також не відповідає жодним вимогам", — пояснив Гетманцев.

А також додав, що необхідно чесно порахувати прожитковий мінімум. І сказати людям, що сьогодні неможливого його забезпечити, але натомість показати план — коли і за рахунок чого вдасться вийти на цей рівень.

"Бо держава не має права здійснювати соціальні виплати менше прожиткового мінімуму — це порушення Конституції", — зауважив посадовець.

Крім того, Гетманцев вважає, що прожитковий мінімум необхідно відв’язати від зарплат чиновників та штрафів, зробити його реальним і поступово досягати цього рівня шляхом детінізації економіки та оптимізації видатків бюджету.

Раніше ми інформували, як оцінюють базові потреби в Україні та ЄС з огляду на прожитковий мінімум.

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виплати прожитковий мінімум Данило Гетманцев бідність економіка
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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