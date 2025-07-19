Прожиточный минимум в Украине - Гетманцев о нынешней ситуации

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Гетманцев/Facebook

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ответил, может ли сейчас государство обеспечить прожиточный минимум украинцам. По мнению чиновника, нынешний прожиточный минимум является "абсурдным".

Об этом Даниил Гетманцев сказал в интервью для Новини.LIVE.

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Гетманцев считает, что правительство должно признаться людям, что государство не может обеспечить реальный прожиточный минимум.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики отметил, что нынешний прожиточный минимум в 3000 гривен является абсурдным и не отражает реальных потребностей людей. Именно поэтому он предлагает начать открытую дискуссию и создать честный расчет прожиточного минимума, который будет учитывать реальные расходы украинцев.

"Я считаю, что просто ждать мира недостаточно. Мы должны открыть широкую дискуссию и предложить обществу решение по прожиточному минимуму. Я считаю абсолютно недопустимой ситуацию, когда прожиточный минимум в бюджете составляет 3000 грн. А фактический прожиточный минимум, который считает само государство, втрое больше, но также не соответствует никаким требованиям", — объяснил Гетманцев.

А также добавил, что необходимо честно посчитать прожиточный минимум. И сказать людям, что сегодня невозможно его обеспечить, но взамен показать план — когда и за счет чего удастся выйти на этот уровень.

"Потому что государство не имеет права платить социальные выплаты меньше прожиточного минимума — это нарушение Конституции", — отметил чиновник.

Кроме того, Гетманцев считает, что прожиточный минимум необходимо отвязать от зарплат чиновников и штрафов, сделать его реальным и постепенно достигать этого уровня путем детенизации экономики и оптимизации расходов бюджета.

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