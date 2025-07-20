Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Гетманцев объяснил, какие изменения откроют Украине путь в ЕС

Гетманцев объяснил, какие изменения откроют Украине путь в ЕС

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 00:25
Верховенство права откроет Украине путь в ЕС, - Гетманцев
Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: РБК-Украина

Ключом к евроинтеграции Украины является введение реального верховенства права. В частности, в бизнес-сфере должно действовать законодательство, которое работает одинаково для всех.

Об этом заявил народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE, комментируя условия для вступления Украины в Европейский Союз.

Реклама
Читайте также:

Ключ к членству в ЕС

По словам Гетманцева, в бизнес-сфере должно действовать законодательство, которое работает одинаково для всех. Это касается как предпринимателей, так и государственных органов.

"И это, кстати, не только о бизнесе, это и об обществе. Верховенство права. Закон один для всех. Когда мы с вами изменим подходы правоохранителей, изменим подходы фискалов, мы изменим подходы бизнесменов", — подчеркнул он.

Нардеп подчеркнул, что Украина должна обеспечить прозрачные и одинаковые для всех процедуры, создать доступный государственный сервис и гарантировать равные условия для ведения бизнеса.

"Закон один для всех и нормальные процедуры, доступные процедуры, прозрачные процедуры, доступный государственный сервис - это то, что мы должны сделать для бизнеса", — подытожил Гетманцев.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что для того, чтобы вступить в ЕС, Украина должна изменить систему единого налога. Кроме того нардеп сообщил, что в Украине вырос уровень бедности почти вдвое.

Европейский союз закон Даниил Гетманцев бизнес ЕС права
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации