Верховенство права откроет Украине путь в ЕС, - Гетманцев

Нардеп Даниил Гетманцев. Фото: РБК-Украина

Ключом к евроинтеграции Украины является введение реального верховенства права. В частности, в бизнес-сфере должно действовать законодательство, которое работает одинаково для всех.

Об этом заявил народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE, комментируя условия для вступления Украины в Европейский Союз.

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По словам Гетманцева, в бизнес-сфере должно действовать законодательство, которое работает одинаково для всех. Это касается как предпринимателей, так и государственных органов.

"И это, кстати, не только о бизнесе, это и об обществе. Верховенство права. Закон один для всех. Когда мы с вами изменим подходы правоохранителей, изменим подходы фискалов, мы изменим подходы бизнесменов", — подчеркнул он.

Нардеп подчеркнул, что Украина должна обеспечить прозрачные и одинаковые для всех процедуры, создать доступный государственный сервис и гарантировать равные условия для ведения бизнеса.

"Закон один для всех и нормальные процедуры, доступные процедуры, прозрачные процедуры, доступный государственный сервис - это то, что мы должны сделать для бизнеса", — подытожил Гетманцев.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что для того, чтобы вступить в ЕС, Украина должна изменить систему единого налога. Кроме того нардеп сообщил, что в Украине вырос уровень бедности почти вдвое.