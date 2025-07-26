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Орбан высказался касательно вступления Украины в ЕС — что сказал

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 16:36
Орбан сделал новое заявление о членстве Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна предлагает Украине "стратегическое сотрудничество", а не окончательную интеграцию в Европейский Союз. Ведь, он считает, что членство Украины в ЕС может "перенести войну в Европу".

Об этом Орбан заявил в интервью, фрагмент которого опубликовал на своей странице в соцсети Х.

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Орбан заявил, что Венгрия предлагает Украине стратегическое сотрудничество, которое будет "прагматичным, гибким и будет основываться на взаимных интересах, а не на необратимой интеграции".

"Членство Украины в ЕС приведет к переносу войны в самое сердце Европы, и наши семьи не должны сталкиваться с таким риском", — сказал Орбан.

А также добавил, что нынешние времена требуют "взвешенных решений, а не театральных угроз".

Кроме того, премьер Венгрии назвал Украину "буферным государством".

"Сегодня судьба Украины заключается в том, что она является буферным государством, которое граничит с Россией. Мы не готовы принять такую судьбу. Венгры только-только сбежали от этого. Мы также были буферной страной во время Холодной войны. Мы не были частью Советского Союза, но мы были на западном периметре Советского Союза, на восточном периметре западного мира, но мы были буфером.

Мы не хотим возвращаться к этой позиции. Украина находится в такой ситуации. Это может быть некомфортно, это может быть нехорошо, и кто-то хочет из этого вырваться, но факт в том, что стране адрес изменить нельзя", — заявил Орбан.

Орбан ЄС
Скриншот сообщения Орбана/X

Напомним, что недавно Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил, насколько Украина приблизилась к евроинтеграции.

Ранее в Евросовете заявили, что Украина достигла условий для интеграции с ЕС.

Венгрия Украина Виктор Орбан ЕС война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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