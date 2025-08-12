Відео
Головна Новини дня Сибіга пояснив роль Євросоюзу у закінченні війни

Сибіга пояснив роль Євросоюзу у закінченні війни

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 13:57
Сибіга про важливість ЄС у закінченні війни
Глава МЗС України Андрій Сибіга. Фото: Галина Остаповець/Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив роль Європейського Союзу у завершенні повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, посадовець назвав інструменти, які можуть змусити російського диктатора Путіна погодитися на серйозні перемовини.

Про це Андрій Сибіга заявив під час спільної пресконференції із чеським главою МЗС Яном Ліпавським, інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події у вівторок, 12 серпня.

Читайте також:

Сибіга про роль ЄС у закінченні війни та переговорах

Очільник дипломатичного відомства зазначив, що одним з інструментів примусу російського диктатора Путіна до серйозних перемовин, а не імітації перемовин, власне є підвищення ціни подальшого ведення агресії. За його словами, це досягається, зокрема, й через санкції.

"А це досягається через санкції, через нашу самодостатність та через нарощування наших оборонних спроможностей. І ми вдячні за це нашим європейським партнерам.  

Я все більше бачу усвідомлення і розуміння того, що відповідальність за нашу безпеку передусім в наших руках. І Україна якраз тут може бути тим контриб'ютором безпеки, який посилить архітектуру безпеки в Європі. Так, ми безумовно потребуємо лідерства і США", — пояснив Сибіга.

Водночас він наголосив, що для того, щоб зупинити цю війну, потрібно, щоб російська сторона чітко усвідомлювала, що вона не досягне своїх стратегічних цілей на території України, що все це марно. Також, на думку міністра, Путін має усвідомлювати, що ціна подальшого ведення війни буде для них зростати щодня.

"Що важливо — щоб зупинити цю війну, потрібно, щоб російська сторона чітко усвідомлювала, що вона не досягне своїх стратегічних цілей на території України, що це марно. Що ця ціна для подальшої агресії буде для них зростати з кожним днем. Вони повинні розуміти й наслідки подальшого ведення агресії. Тобто важливу роль наших європейських партнерів у зміцненні України, наших оборонних спроможностей.

Щоб умовно атакуючи цивільні міста ворог розумів, що будуть наслідки для його воєнної машини. І буде відповідь української сторони. Щоб ми мали цей пакет стримання — у вигляді допомоги, й також у вигляді тих спроможностей, які ми самі зможемо виробляти. Тому зміцнення України — це теж важливий елемент", — резюмував очільник МЗС України.

Раніше Сибіга розповів про принцип, якого дотримується Україна для закінчення війни та досягнення миру.

Крім того, очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував можливість територіальних поступок.

Європейський союз Андрій Сибіга війна в Україні Росія мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
