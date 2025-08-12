Сибига о важности ЕС в окончании войны

Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Галина Остаповец/Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил роль Европейского Союза в завершении полномасштабной войны России против Украины. В частности, чиновник назвал инструменты, которые могут заставить российского диктатора Путина согласиться на серьезные переговоры.

Об этом Андрей Сибига заявил во время совместной пресс-конференции с чешским главой МИД Яном Липавским, информирует журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец с места события во вторник, 12 августа.

Сибига о роли ЕС в окончании войны и переговорах

Глава дипломатического ведомства отметил, что одним из инструментов принуждения российского диктатора Путина к серьезным переговорам, а не имитации переговоров, собственно является повышение цены дальнейшего ведения агрессии. По его словам, это достигается, в частности, и через санкции.

"А это достигается через санкции, через нашу самодостаточность и через наращивание наших оборонных возможностей. И мы благодарны за это нашим европейским партнерам.

Я все больше вижу осознание и понимание того, что ответственность за нашу безопасность прежде всего в наших руках. И Украина как раз здесь может быть тем контрибьютором безопасности, который усилит архитектуру безопасности в Европе. Да, мы безусловно нуждаемся в лидерстве и США", — объяснил Сибига.

В то же время он отметил, что для того, чтобы остановить эту войну, нужно, чтобы российская сторона четко осознавала, что она не достигнет своих стратегических целей на территории Украины, что все это бесполезно. Также, по мнению министра, Путин должен осознавать, что цена дальнейшего ведения войны будет для них расти каждый день.

"Что важно — чтобы остановить эту войну, нужно чтобы российская сторона четко осознавала, что она не достигнет своих стратегических целей на территории Украины, что это бесполезно. Что эта цена для дальнейшей агрессии будет для них расти с каждым днем. Они должны понимать и последствия дальнейшего ведения агрессии, то есть важную роль наших европейских партнеров в укреплении Украины, наших оборонных возможностей.

Чтобы условно атакуя гражданские города враг понимал, что будут последствия для его военной машины. И будет ответ украинской стороны. Чтобы мы имели этот пакет сдерживания — в виде помощи и также в виде тех возможностей, которые мы сами сможем производить. Поэтому укрепление Украины это тоже важный элемент", — резюмировал глава МИД Украины.

