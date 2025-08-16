Відео
Головна Новини дня Зеленський відреагував на заяву європейських лідерів щодо війни

Зеленський відреагував на заяву європейських лідерів щодо війни

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 13:57
Заява європейських лідерів про підтримку України — Зеленський відреагував
Володимир Зеленський. Фото: Henning Bagger/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський відреагував на спільну заяву європейських лідерів щодо війни. Він подякував партнерам, які допомагають.

Про це український лідер написав у Telegram у суботу, 16 серпня.

Що заявив Зеленський

Глава держави повідомив, що після розмови з лідером США Дональдом Трампом було скоординовано позиції з європейськими лідерами.

За словами Зеленського, позиції очевидні, тому потрібно: 

  • досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями;
  • якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури;
  • звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей;
  • зберігати тиск на Росію, поки тривають агресія та окупація.

Глава держави в розмові з Трампом наголосив, що має бути посилення санкцій, якщо не відбудеться тристоронньої зустрічі або якщо РФ ухилятиметься від чесно закінчення війни в Україні. Зеленський зауважив, що санкції є дієвим інструментом.

"Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України", — зазначив він.

Глава держави також заявив, що сьогодні є важлива заява європейських лідерів, яка зміцнює позицію України. За словами Зеленського, всі продовжують працювати разом далі. Йдеться про європейців, американців та всіх у світі, хто хоче миру й спокою в міжнародних відносинах.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, європейські лідери зробили спільну заяву після телефонної розмови з Трампом та Зеленським. Вони підтвердили підтримку України.

А Трамп запросив Зеленського до Вашингтона 18 серпня. Вони обговорять завершення війни та тристоронню зустріч.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
