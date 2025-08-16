Заява європейських лідерів про підтримку України — Зеленський відреагував

Зеленський відреагував на заяву європейських лідерів щодо війни
Президент України Володимир Зеленський відреагував на спільну заяву європейських лідерів щодо війни. Він подякував партнерам, які допомагають.
Про це український лідер написав у Telegram у суботу, 16 серпня.
Що заявив Зеленський
Глава держави повідомив, що після розмови з лідером США Дональдом Трампом було скоординовано позиції з європейськими лідерами.
За словами Зеленського, позиції очевидні, тому потрібно:
- досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями;
- якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури;
- звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей;
- зберігати тиск на Росію, поки тривають агресія та окупація.
Глава держави в розмові з Трампом наголосив, що має бути посилення санкцій, якщо не відбудеться тристоронньої зустрічі або якщо РФ ухилятиметься від чесно закінчення війни в Україні. Зеленський зауважив, що санкції є дієвим інструментом.
"Треба надійно й довгостроково гарантувати безпеку за участі як Європи, так і Сполучених Штатів. Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України", — зазначив він.
Глава держави також заявив, що сьогодні є важлива заява європейських лідерів, яка зміцнює позицію України. За словами Зеленського, всі продовжують працювати разом далі. Йдеться про європейців, американців та всіх у світі, хто хоче миру й спокою в міжнародних відносинах.
Нагадаємо, європейські лідери зробили спільну заяву після телефонної розмови з Трампом та Зеленським. Вони підтвердили підтримку України.
А Трамп запросив Зеленського до Вашингтона 18 серпня. Вони обговорять завершення війни та тристоронню зустріч.
