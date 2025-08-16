Заявление европейских лидеров о поддержке Украины — Зеленский отреагировал

Владимир Зеленский. Фото: Henning Bagger/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на совместное заявление европейских лидеров относительно войны. Он поблагодарил партнеров, которые помогают.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в субботу, 16 августа.

Что заявил Зеленский

Глава государства сообщил, что после разговора с лидером США Дональдом Трампом были скоординированы позиции с европейскими лидерами.

По словам Зеленского, позиции очевидны, поэтому нужно:

достичь реального мира, который будет длительным, а не станет еще одной паузой между российскими вторжениями;

как можно быстрее прекратить убийства, прекратить огонь как на поле боя, так и в небе и против нашей портовой инфраструктуры;

освободить всех украинских пленных военных и гражданских и вернуть похищенных Россией детей;

сохранять давление на Россию, пока продолжаются агрессия и оккупация.

Глава государства в разговоре с Трампом подчеркнул, что должны быть усилены санкции, если не состоится трехсторонняя встреча или если РФ будет уклоняться от честного окончания войны в Украине. Зеленский отметил, что санкции являются действенным инструментом.

"Надо надежно и долгосрочно гарантировать безопасность при участии как Европы, так и Соединенных Штатов. Все вопросы, которые важны для Украины, должны обсуждаться с участием Украины, и ни один вопрос, в частности территориальные, не решаются без Украины", — отметил он.

Глава государства также заявил, что сегодня есть важное заявление европейских лидеров, которое укрепляет позицию Украины. По словам Зеленского, все продолжают работать вместе дальше. Речь идет о европейцах, американцах и всех в мире, кто хочет мира и спокойствия в международных отношениях.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, европейские лидеры сделали совместное заявление после телефонного разговора с Трампом и Зеленским. Они подтвердили поддержку Украины.

А Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон 18 августа. Они обсудят завершение войны и трехстороннюю встречу.