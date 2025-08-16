Відео
Головна Новини дня Трамп скасував обід з Путіним — другий випадок в історії

Трамп скасував обід з Путіним — другий випадок в історії

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 19:24
Переговори на Алясці — Трамп скасував обід з Путіним після зустрічі
Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним скасував запланований обід між делегаціями. Цей випадок став другим в історії.

Тим часом у соціальних мережах з'явилося фото меню, яке мало бути представлене на обіді.

Читайте також:

Трамп скасував обід з Путіним — що відомо

У місті Анкоридж Трамп і Путін провели зустріч, що тривала майже три години, однак запланований спільний обід між делегаціями так і не відбувся. Після пресконференції усі учасники саміту швидко залишили Аляску.

У мережі з'явилося меню скасованого ланчу, до якого входили зелений салат із шампанською заправкою та хліб на заквасці, на вибір — філе міньйон або тріска з картопляним пюре та спаржею, а також десерт — крем-брюле з морозивом.

Меню обіду Путіна і Трампа на Алясці
Меню обіду. Фото: Telegram Новини.LIVE

До слова, разом із обідом було скасовано й розширені переговори між делегаціями США та РФ.

Скасований обід став другим випадком в історії президенства Трампа, коли міжнародного гостя не запросили до столу.

Нагадаємо, що ще 28 лютого цього року президент США відмовився від запланованого обіду з президентом України Володимиром Зеленським після суперечки у Білому домі. Тоді Зеленський залишив зустріч достроково через розбіжності у питаннях війни та угоди щодо корисних копалин.

Раніше у Міноборони Чехії відреагували на зустріч на Алясці та заявили, що не побачили від Путіна прагнення миру.

А також після саміту в Анкориджі президент франції анонсував зустріч "Коаліції охочих", яка має відбутися найближичими днями.

США володимир путін переговори Дональд Трамп обід
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
