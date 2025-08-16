Відео
Головна Новини дня Путін не шукає миру — Міноборони Чехії про зустріч на Алясці

Путін не шукає миру — Міноборони Чехії про зустріч на Алясці

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 16:13
Міноборони Чехії прокоментувало зустріч на Алясці
Володимир Путін. Фото: Reuters

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці не принесла жодного фундаментального прогресу у припиненні війни в Україні. Проте вона підтвердила, що Путін шукає не миру, а шукає можливості послабити єдність Заходу та поширити свою пропаганду. 

Про це заявила міністерка оборони Чехії Яна Чернохова у соцмережі X, у суботу, 16 серпня.

Читайте також:
допис Чернохової
Допис Яни Чернохової. Фото: скриншот

Путін хоче затягнути війну в Україні

Чернохова зазначила, що Путін намагається затягнути конфлікт, щоб досягти максимуму своїх цілей щодо російської експансії. Незважаючи на людські жертви та спустошення українських міст.

"Тим не менш, зустріч була важливою, серед іншого, тому що вона розкриває справжні мотиви та спосіб мислення Путіна. Для нас з цього випливає, що необхідно зберігати єдність Заходу та наполегливо підтримувати Україну, щоб будь-яка можлива домовленість про припинення вогню чи мир не була лише за російськими нотами. Це в наших життєво важливих інтересах", — написала вона.

Нагадаємо, попри те, що Путін є офіційним військовим злочинцем за визначенням Міжнародного кримінального суду, президент США Дональд Трамп при зустрічі надав йому почесний караул та червону доріжку.

Сам лідер США був дуже радий бачити російського диктатора. Трамп плескав в долоні, посміхався і з задоволенням тиснув руку вбивці українців.

Також ми писали, що журналісти США настирливо питали Путіна про вбивства українців. Той удавав, що нічого не чув, а потім щось кричав у відповідь. 

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
