Минобороны Чехии прокомментировало встречу на Аляске

Владимир Путин. Фото: Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске не принесла никакого фундаментального прогресса в прекращении войны в Украине. Однако она подтвердила, что Путин ищет не мира, а ищет возможность ослабить единство Запада и распространить свою пропаганду.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в соцсети X, в субботу, 16 августа.

Сообщение Яны Черноховой. Фото: скриншот

Путин хочет затянуть войну в Украине

Чернохова отметила, что Путин пытается затянуть конфликт, чтобы достичь максимума своих целей по российской экспансии. Несмотря на человеческие жертвы и опустошение украинских городов.

"Тем не менее, встреча была важной, среди прочего, потому что она раскрывает истинные мотивы и образ мышления Путина. Для нас из этого следует, что необходимо сохранять единство Запада и настойчиво поддерживать Украину, чтобы любая возможная договоренность о прекращении огня или мир не была только по российским нотам. Это в наших жизненно важных интересах", — написала она.

Напомним, несмотря на то, что Путин является официальным военным преступником по определению Международного уголовного суда, президент США Дональд Трамп при встрече предоставил ему почетный караул и красную дорожку.

Сам лидер США был очень рад видеть российского диктатора. Трамп хлопал в ладоши, улыбался и с удовольствием пожимал руку убийце украинцев.

Также мы писали, что журналисты США назойливо спрашивали Путина об убийствах украинцев. Тот делал вид, что ничего не слышал, а потом что-то кричал в ответ.