Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Путин не ищет мира — Минобороны Чехии о встрече на Аляске

Путин не ищет мира — Минобороны Чехии о встрече на Аляске

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 16:13
Минобороны Чехии прокомментировало встречу на Аляске
Владимир Путин. Фото: Reuters

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске не принесла никакого фундаментального прогресса в прекращении войны в Украине. Однако она подтвердила, что Путин ищет не мира, а ищет возможность ослабить единство Запада и распространить свою пропаганду.

Об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова в соцсети X, в субботу, 16 августа.

Реклама
Читайте также:
допис Чернохової
Сообщение Яны Черноховой. Фото: скриншот

Путин хочет затянуть войну в Украине

Чернохова отметила, что Путин пытается затянуть конфликт, чтобы достичь максимума своих целей по российской экспансии. Несмотря на человеческие жертвы и опустошение украинских городов.

"Тем не менее, встреча была важной, среди прочего, потому что она раскрывает истинные мотивы и образ мышления Путина. Для нас из этого следует, что необходимо сохранять единство Запада и настойчиво поддерживать Украину, чтобы любая возможная договоренность о прекращении огня или мир не была только по российским нотам. Это в наших жизненно важных интересах", — написала она.

Напомним, несмотря на то, что Путин является официальным военным преступником по определению Международного уголовного суда, президент США Дональд Трамп при встрече предоставил ему почетный караул и красную дорожку.

Сам лидер США был очень рад видеть российского диктатора. Трамп хлопал в ладоши, улыбался и с удовольствием пожимал руку убийце украинцев.

Также мы писали, что журналисты США назойливо спрашивали Путина об убийствах украинцев. Тот делал вид, что ничего не слышал, а потом что-то кричал в ответ.

владимир путин Дональд Трамп Чехия Аляска война в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации