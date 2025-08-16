Відео
Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" після саміту на Алясці

Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" після саміту на Алясці

Дата публікації: 16 серпня 2025 16:48
Емманюель Макрон анонсував зустріч Коаліції охочих після саміту Трампа і Путіна
Емманюель Макрон. Фото: Reuters

Президент Франції Емманюель Макрон анонсував зустріч "Коаліції охочих" після саміту ладера США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Європейські лідери прагнуть створити гарантії безпеки для України.

Про це французький президент заявив у соцмережі X у суботу, 16 серпня.

Читайте також:

"Коаліція охочих" зустрінеться найближчим часом

Після саміту на Алясці європейські лідери разом із президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом провели спільну розмову щодо результату переговорів. Після чого, очільники країн ЄС мали додаткову зустріч.

Як повідомив Макрон, вони узгодили необхідність підтримувати Україну на шляху до миру та продовження тиску на Росію.

"Ми солідарні в тому, що необхідно продовжувати підтримувати Україну і зберігати тиск на Росію доти, доки триває її агресивна війна і доки не буде встановлено міцний і довготривалий мир, який поважатиме права України", — сказав президент Франції.

Крім того, європейські партнери спільно з США мають підготувати гарантії безпеки для України. Для цього "Коаліція охочих" вже найближчими днями збереться на зустріч.

"Будь-який тривалий мир повинен супроводжуватися непохитними гарантіями безпеки. У зв'язку з цим я вітаю готовність Сполучених Штатів зробити свій внесок. Ми будемо працювати над цим разом з ними і з усіма нашими партнерами по "Коаліції охочих", з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу. Важливо також винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії не виконувати свої власні зобов'язання", — сказав Макрон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, яку гарантію безпеки Україні запропонували у Білому домі.

А також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Трамп наблизив Україну до припинення війни.

США Емманюель Макрон Європа війна в Україні Коаліція охочих
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
