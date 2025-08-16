Відео
Головна Новини дня Стармер заявив, що Трамп наблизив припинення війни в Україні

Стармер заявив, що Трамп наблизив припинення війни в Україні

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 14:54
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці — Кір Стармер висловився
Кір Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер зробив заяву після зустрічі лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. За його словами, американський президент наблизив нас, як ніколи раніше, до завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Sky News у суботу, 16 серпня.

Читайте також:

Заява Стармера про дії Трампа

"Зусилля президента Трампа наблизили нас, як ніколи раніше, до припинення незаконної війни Росії в Україні", — наголосив Стармер.

Премʼєр зауважив, що лідерство Трампа у прагненні припинити вбивства заслуговує на похвалу.

За словами Стармера, наступним кроком повинні бути переговори за участю українського лідера Володимира Зеленського. Він зазначив, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без президента.

Стармер заявив, що гарантії безпеки для України від Штатів та Європи будуть мати вирішальне значення для стримування російської агресії. 

За його словами, країни будуть продовжувати "закручувати гайки на військовій машині Путіна" ще більш жорсткими санкціями, поки він не припинить війну.

Нагадаємо, лідери європейських країн зробили спільну заяву про війну та підтримку України. Вони привітали зусилля Трампа.

Згодом Зеленський відреагував на заяву європейських лідерів та подякував партнерам за допомогу.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
