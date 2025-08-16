Встреча Трампа и Путина на Аляске — Кир Стармер высказался

Кир Стармер. Фото: REUTERS/Toby Melville

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сделал заявление после встречи лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске. По его словам, американский президент приблизил нас, как никогда раньше, к завершению войны в Украине.

Об этом сообщает Sky News в субботу, 16 августа.

Заявление Стармера о действиях Трампа

"Усилия президента Трампа приблизили нас, как никогда раньше, к прекращению незаконной войны России в Украине", — подчеркнул Стармер.

Премьер отметил, что лидерство Трампа в стремлении прекратить убийства заслуживает похвалы.

По словам Стармера, следующим шагом должны быть переговоры с участием украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что путь к миру в Украине не может быть определен без президента.

Стармер заявил, что гарантии безопасности для Украины от Штатов и Европы будут иметь решающее значение для сдерживания российской агрессии.

По его словам, страны будут продолжать "закручивать гайки на военной машине Путина" еще более жесткими санкциями, пока он не прекратит войну.

Напомним, лидеры европейских стран сделали совместное заявление о войне и поддержке Украины. Они приветствовали усилия Трампа.

Впоследствии Зеленский отреагировал на заявление европейских лидеров и поблагодарил партнеров за помощь.