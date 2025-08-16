Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Макрон заявил о встрече Коалиции желающих после саммита на Аляске

Макрон заявил о встрече Коалиции желающих после саммита на Аляске

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 16:48
Эмманюэль Макрон анонсировал встречу Коалиции желающих после саммита Трампа и Путина
Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал встречу "Коалиции желающих" после саммита ладера США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Европейские лидеры стремятся создать гарантии безопасности для Украины.

Об этом французский президент заявил в соцсети X в субботу, 16 августа.

Реклама
Читайте также:

"Коалиция желающих" встретится в ближайшее время

После саммита на Аляске европейские лидеры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом провели совместный разговор о результате переговоров. После чего, руководители стран ЕС имели дополнительную встречу.

Как сообщил Макрон, они согласовали необходимость поддерживать Украину на пути к миру и продолжение давления на Россию.

"Мы солидарны в том, что необходимо продолжать поддерживать Украину и сохранять давление на Россию до тех пор, пока продолжается ее агрессивная война и пока не будет установлен прочный и долговременный мир, который будет уважать права Украины", — сказал президент Франции.

Кроме того, европейские партнеры совместно с США должны подготовить гарантии безопасности для Украины. Для этого "Коалиция желающих" уже в ближайшие дни соберется на встречу.

"Любой длительный мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности. В связи с этим я приветствую готовность Соединенных Штатов сделать свой вклад. Мы будем работать над этим вместе с ними и со всеми нашими партнерами по "Коалиции желающих", с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы достичь конкретного прогресса. Важно также извлечь все уроки из последних 30 лет, в частности из устоявшейся тенденции России не выполнять свои собственные обязательства", — сказал Макрон.

Напомним, ранее стало известно, какую гарантию безопасности Украине предложили в Белом доме.

А также премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Трамп приблизил Украину к прекращению войны.

США Эммануэль Макрон Европа война в Украине Коалиция желающих
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации