Эмманюэль Макрон анонсировал встречу Коалиции желающих после саммита Трампа и Путина

Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон анонсировал встречу "Коалиции желающих" после саммита ладера США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Европейские лидеры стремятся создать гарантии безопасности для Украины.

Об этом французский президент заявил в соцсети X в субботу, 16 августа.

Реклама

Читайте также:

"Коалиция желающих" встретится в ближайшее время

После саммита на Аляске европейские лидеры вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом провели совместный разговор о результате переговоров. После чего, руководители стран ЕС имели дополнительную встречу.

Как сообщил Макрон, они согласовали необходимость поддерживать Украину на пути к миру и продолжение давления на Россию.

"Мы солидарны в том, что необходимо продолжать поддерживать Украину и сохранять давление на Россию до тех пор, пока продолжается ее агрессивная война и пока не будет установлен прочный и долговременный мир, который будет уважать права Украины", — сказал президент Франции.

Кроме того, европейские партнеры совместно с США должны подготовить гарантии безопасности для Украины. Для этого "Коалиция желающих" уже в ближайшие дни соберется на встречу.

"Любой длительный мир должен сопровождаться непоколебимыми гарантиями безопасности. В связи с этим я приветствую готовность Соединенных Штатов сделать свой вклад. Мы будем работать над этим вместе с ними и со всеми нашими партнерами по "Коалиции желающих", с которыми мы вскоре снова встретимся, чтобы достичь конкретного прогресса. Важно также извлечь все уроки из последних 30 лет, в частности из устоявшейся тенденции России не выполнять свои собственные обязательства", — сказал Макрон.

Напомним, ранее стало известно, какую гарантию безопасности Украине предложили в Белом доме.

А также премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Трамп приблизил Украину к прекращению войны.