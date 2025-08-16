Переговоры на Аляске - Трамп отменил обед с Путиным после встречи

Трамп отменил обед с Путиным — второй случай в истории
Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным отменил запланированный обед между делегациями. Этот случай стал вторым в истории.
Тем временем в социальных сетях появилось фото меню, которое должно было быть представлено на обеде.
Трамп отменил обед с Путиным — что известно
В городе Анкоридж Трамп и Путин провели встречу, которая длилась почти три часа, однако запланированный совместный обед между делегациями так и не состоялся. После пресс-конференции все участники саммита быстро покинули Аляску.
В сети появилось меню отмененного ланча, в которое входили зеленый салат с шампанской заправкой и хлеб на закваске, на выбор — филе миньон или треска с картофельным пюре и спаржей, а также десерт — крем-брюле с мороженым.
К слову, вместе с обедом были отменены и расширенные переговоры между делегациями США и РФ.
Отмененный обед стал вторым случаем в истории президентства Трампа, когда международного гостя не пригласили к столу.
Напомним, что еще 28 февраля этого года президент США отказался от запланированного обеда с президентом Украины Владимиром Зеленским после спора в Белом доме. Тогда Зеленский покинул встречу досрочно из-за разногласий в вопросах войны и соглашения по полезным ископаемым.
Ранее в Минобороны Чехии отреагировали на встречу на Аляске и заявили, что не увидели от Путина стремления к миру.
А также после саммита в Анкоридже президент Франции анонсировал встречу "Коалиции желающих", которая должна состояться в ближайшие дни.
Читайте Новини.LIVE!