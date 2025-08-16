Видео
Главная Новости дня Трамп отменил обед с Путиным — второй случай в истории

Трамп отменил обед с Путиным — второй случай в истории

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 19:24
Переговоры на Аляске - Трамп отменил обед с Путиным после встречи
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным отменил запланированный обед между делегациями. Этот случай стал вторым в истории.

Тем временем в социальных сетях появилось фото меню, которое должно было быть представлено на обеде.

Читайте также:

Трамп отменил обед с Путиным — что известно

В городе Анкоридж Трамп и Путин провели встречу, которая длилась почти три часа, однако запланированный совместный обед между делегациями так и не состоялся. После пресс-конференции все участники саммита быстро покинули Аляску.

В сети появилось меню отмененного ланча, в которое входили зеленый салат с шампанской заправкой и хлеб на закваске, на выбор — филе миньон или треска с картофельным пюре и спаржей, а также десерт — крем-брюле с мороженым.

Меню обіду Путіна і Трампа на Алясці
Меню обеда. Фото: Telegram Новини.LIVE

К слову, вместе с обедом были отменены и расширенные переговоры между делегациями США и РФ.

Отмененный обед стал вторым случаем в истории президентства Трампа, когда международного гостя не пригласили к столу.

Напомним, что еще 28 февраля этого года президент США отказался от запланированного обеда с президентом Украины Владимиром Зеленским после спора в Белом доме. Тогда Зеленский покинул встречу досрочно из-за разногласий в вопросах войны и соглашения по полезным ископаемым.

Ранее в Минобороны Чехии отреагировали на встречу на Аляске и заявили, что не увидели от Путина стремления к миру.

А также после саммита в Анкоридже президент Франции анонсировал встречу "Коалиции желающих", которая должна состояться в ближайшие дни.

США владимир путин переговоры Дональд Трамп обед
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
