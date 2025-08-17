Відео
Головна Новини дня Трамп натякнув на можливі територіальні поступки з боку України

Трамп натякнув на можливі територіальні поступки з боку України

Дата публікації: 17 серпня 2025 18:51
Трамп заговорив про поступки територіями України
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп поширив допис у соцмережі Truth Social, в якому йдеться про те, що Україна має бути готова втратити частину своїх територій на користь Росії. Крім того, користувачка Лорейн, чий допис поширив очільник Білого дому, написала, що довше триватиме війна, то більше земель втрачатимуть українці.

Про це йдеться у повідомленні Трампа у Truth Social.

Трамп про територіальні поступки на користь РФ

Президент США Дональд Трамп зробив репост повідомлення, в якому йдеться про те, що Україна має бути готова втратити частину території на користь Росії, аби не втратити ще більше.

"Україна має бути готова втратити частину території на користь РФ", — такий репост Трамп зробив у своїй соцмережі.

Користувачка Лорейн написала, що довше триватиме війна, то більше земель втрачатимуть українці. Президент США, ймовірно, погодився з цією думкою.

Трамп про війну
Скриншот репосту Трампа/Truth Social

Раніше Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Америка не буде змушувати Україну йти на територіальні поступки Росії.

Своєю чергою Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та закликав стежити за новинами.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
