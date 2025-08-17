Рубіо сказав, що ніхто не змушуватиме Україну поступатися РФ

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ніхто не буде змушувати Україну йти на територіальні поступки РФ. Він зазначив, що наразі триває пошук компромісу.

Про це Рубіо сказав в інтерв’ю NBC News у неділю, 17 серпня.

Рубіо про можливість територіальних поступок

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що ніхто не примушуватиме Україну задовольняти територіальні вимоги російського диктатора Путіна.

Водночас він підтвердив, що очільник країни-агресорки висуває свої вимоги.

"Він просить те, що українці та інші не підтримують, і ми не змусимо їх погодитись. А українці вимагають те, від чого росіяни не відступлять. Знаю, всі хочуть більше деталей, але ми ведемо серйозні переговори.

Шукаємо компроміс між воюючими сторонами у важкій війні, де росіяни, як завжди, відчувають перевагу. А українці виявили неймовірну хоробрість у боротьбі та обороні, завдавши росіянам величезних втрат", — зазначив Рубіо.

