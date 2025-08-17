Рубіо сказав, що ніхто не змушуватиме Україну поступатися РФ

США не змушуватимуть Україну йти на поступки РФ — Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що ніхто не буде змушувати Україну йти на територіальні поступки РФ. Він зазначив, що наразі триває пошук компромісу.
Про це Рубіо сказав в інтерв’ю NBC News у неділю, 17 серпня.
Рубіо про можливість територіальних поступок
Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що ніхто не примушуватиме Україну задовольняти територіальні вимоги російського диктатора Путіна.
Водночас він підтвердив, що очільник країни-агресорки висуває свої вимоги.
"Він просить те, що українці та інші не підтримують, і ми не змусимо їх погодитись. А українці вимагають те, від чого росіяни не відступлять. Знаю, всі хочуть більше деталей, але ми ведемо серйозні переговори.
Шукаємо компроміс між воюючими сторонами у важкій війні, де росіяни, як завжди, відчувають перевагу. А українці виявили неймовірну хоробрість у боротьбі та обороні, завдавши росіянам величезних втрат", — зазначив Рубіо.
Нещодавно Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що Америка та РФ домовилися про гарантії безпеки для України.
Водночас Президент США Дональд Трамп заявив про "великий прогрес" щодо Росії.
Читайте Новини.LIVE!