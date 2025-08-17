Відео
Головна Новини дня Віткофф заявив про домовленість з РФ про гарантії безпеки

Віткофф заявив про домовленість з РФ про гарантії безпеки

Дата публікації: 17 серпня 2025 17:45
США та РФ домовилися про гарантії безпеки — Віткофф
Спецпосланець президента США Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що російський диктатор Путін під час розмови з очільником Білого дому Дональдом Трампом погодився надати Україні "надійні гарантії безпеки" в межах потенційної мирної угоди. За його словами, це схоже на захист за зразком "статті 5" НАТО.

Про це інформує CNN.

"Ми домовилися про надійні гарантії безпеки, які я б назвав революційними", — сказав Віткофф.

Водночас він описав ці гарантії безпеки як захист за зразком "статті 5" НАТО від подальшого вторгнення Росії.

Крім того, спецпосланець президента США сказав, що Путін також погодився на "законодавче закріплення" з боку Росії не заходити на будь-яку іншу територію, в Україні чи деінде в Європі, в межах потенційної мирної угоди.

Зокрема, Віткофф заявив, що Путін пішов на поступки щодо своєї вимоги про "обмін територіями" з Україною під час зустрічі з Трампом на Алясці.

Він відмовився надати конкретні деталі, але припустив, що Кремль тепер розглядає "обмін територіями" на поточних лініях фронту, а не на адміністративних кордонах принаймні деяких з п'яти регіонів, які давно перебувають у полі зору Путіна.

"Росіяни пішли на деякі поступки щодо всіх п'яти регіонів", — сказав Віткофф, додавши, що це питання буде обговорюватися з Президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту до Білого дому в понеділок. 

"Сподіваємося, що ми зможемо прийняти деякі рішення прямо там і тоді", — резюмував американський посадовець.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає вступ до Європейського Союзу як частину гарантій безпеки.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США готові надати Україні гарантії безпеки, однак за однієї умови.

переговори Дональд Трамп війна в Україні Росія Стів Віткофф
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
