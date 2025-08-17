Вступ до ЄС є частиною гарантій безпеки — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає вступ до Європейського Союзу як частину гарантій безпеки. За його словами, може бути ніякого розділення між Україною та Молдовою в процесі євроінтеграції.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн у неділю, 17 серпня.

Зеленський про членство України в ЄС

Президент Зеленський зазначив, що Україна розглядає вступ до Європейського Союзу як частину безпекових гарантій.

"Ми чули від Президента Трампа, що Америка та Путін дивляться на це так само. Тому ми говорили про переговори щодо вступу в ЄС", — зауважив президента.

Водночас він наголосив, що не може бути ніякого розділення між Україною та Молдовою на шляху до членства в Євросоюзі.

"Не може бути ніякого розділення між Україною та Молдовою в процесі євроінтеграції. Якщо це станеться — це покаже, що Європа не єдина стосовно України", — сказав лідер України.

