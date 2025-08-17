Відео
Головна Новини дня Зеленський назвав вступ до ЄС частиною гарантій безпеки

Зеленський назвав вступ до ЄС частиною гарантій безпеки

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 16:21
Вступ до ЄС є частиною гарантій безпеки — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна розглядає вступ до Європейського Союзу  як частину гарантій безпеки. За його словами, може бути ніякого розділення між Україною та Молдовою в процесі євроінтеграції.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн у неділю, 17 серпня.

Читайте також:

Зеленський про членство України в ЄС

Президент Зеленський зазначив, що Україна розглядає вступ до Європейського Союзу як частину безпекових гарантій.

"Ми чули від Президента Трампа, що Америка та Путін дивляться на це так само. Тому ми говорили про переговори щодо вступу в ЄС", — зауважив президента.

Водночас він наголосив, що не може бути ніякого розділення між Україною та Молдовою на шляху до членства в Євросоюзі.

"Не може бути ніякого розділення між Україною та Молдовою в процесі євроінтеграції. Якщо це станеться — це покаже, що Європа не єдина стосовно України", — сказав лідер України.

Раніше лідер України Володимир Зеленський зробив заяву щодо найкращого місця для проведення перемовин з Росією.

Крім того, Зеленський відреагував на умови Путіна для закінчення повномасштабної війни в Україні.

Володимир Зеленський перемир'я війна в Україні мирні переговори гарантії безпеки
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
