Зеленський назвав найкраще місце для перемовин

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контактна лінія сьогодні — це найкраще місце для початку проведення перемовин. За його словами, це питання обговорюватиметься у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн у неділю, 17 серпня.

Зеленський про початок перемовин з Росією

Лідер України зазначив, що контактна лінія сьогодні є найкращим місцем для початку перемовин з Росією.

"Ми будемо говорити про це у Вашингтоні. Путін не хоче припиняти вбивство, але він повинен це зробити. Друге — потрібні реальні переговори, і це означає, що вони можуть початися там, де знаходиться лінія фронту зараз", — пояснив Зеленський.

Крім того, він зазначив, що Росія досі не має успіхів на Донеччині, Путін не зміг захопити регіон протягом 12 років.

Глава держав зауважив, що питання територій може обговорюватися лише під час тристоронньої зустрічі Україна — США — Росія. Однак, як зазначив президент України, наразі Росія не демонструє готовності до цього.

Раніше ми інформували, що до США український Володимир Зеленський може поїхати разом з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Також стало відомо, що Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приєднається до Володимира Зеленського на його зустрічі з Дональдом Трампом.