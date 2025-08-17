Зеленський може поїхати до Трампа разом зі Стуббом — деталі

Володимир Зеленський та Александр Стубб. Фото: ОП

До Сполучених Штатів Америки український лідер Володимир Зеленський може поїхати разом з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Він є одним з улюблених співрозмовників очільника Білого дому Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

Візит Зеленського до США

Європейські лідери непокояться, що Зеленський може не отримати такого дружнього ставлення від Трампа, як Путін на Алясці. Внаслідок цього в ЄС вирішили вжити заходів, аби підвищити шанси України.

Разом із Зеленським США може відвідати лідер Фінляндії Александр Стубб.

"Ідея полягає в тому, що Стубб може допомогти запобігти будь-яким конфліктам між Трампом і Зеленським і переконати президента США включити Європу в будь-які подальші переговори", — йдеться в матеріалі.

Крім того, до Вашингтона може поїхати й генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який налагодив хороші відносини з Трампом.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон сьогодні вирішать, чи поїдуть із Зеленським до США.

А 16 серпня Трамп провів телефонну розмову із Зеленським та європейськими лідерами. Він запросив Президента України до Вашингтона 18 серпня.