Макрон, Мерц і Стармер 17 серпня вирішуватимуть, чи їхати їм із Зеленським до Трампа

Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Фото: Офіс президента

Президент США Дональд Трамп запросив провідних європейських лідерів на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні три лідери Європи ухвалюватимуть рішення, вирушати до США чи ні.

Про це повідомляє Bild.

Реклама

Читайте також:

Можливий візит лідерів Європи до Трампа

За даними Bild, сьогодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон мають намір скоординувати свої дії.

Крім цього, вони спільно вирішать, чи поїдуть у США і хто саме. Водночас Bild зазначає, що для цього потрібне офіційне запрошення США, якого не було.

Нагадаємо, що в ніч із 15 на 16 серпня в американському штаті Аляска відбулася зустріч між президентом США Дональдом Трампом і главою Кремля Володимиром Путіним. Ключовою темою була війна в Україні та варіанти її завершення.

Також ми писали, що Зеленський уже в понеділок буде у Вашингтоні. Він обговорюватиме припинення війни.