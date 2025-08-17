Макрон, Мерц и Стармер 17 августа будут решать, ехать ли им с Зеленским к Трампу

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Офис президента

Президент США Дональд Трамп пригласил ведущих европейских лидеров на встречу с президентом Украины Владимир Зеленским. Сегодня три лидера Европы будут принимать решение, отправляться ли в США или нет.

Об этом сообщает Bild.

Возможно визит лидеров Европы к Трамп

По данным Bild, сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон намерены скоординировать свои действия.

Помимо этого, они совместно решат, поедут ли в США и кто именно. В то же время Bild отмечает, что для этого требуется официальное приглашение США, которого не было.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 августа в американском штате Аляска состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. Ключевой темой была война с Украине и варианты ее завершения.

Также мы писали, что Зеленский уже в понедельник будет в Вашингтоне. Он будет обсуждать прекращение войны.