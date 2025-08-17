Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Мерц, Макрон и Стармер решат, ехать ли с Зеленским к Трампу

Мерц, Макрон и Стармер решат, ехать ли с Зеленским к Трампу

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 05:25
Макрон, Мерц и Стармер 17 августа будут решать, ехать ли им с Зеленским к Трампу
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Офис президента

Президент США Дональд Трамп пригласил ведущих европейских лидеров на встречу с президентом Украины Владимир Зеленским. Сегодня три лидера Европы будут принимать решение, отправляться ли в США или нет.

Об этом сообщает Bild.

Реклама
Читайте также:

Возможно визит лидеров Европы к Трамп

По данным Bild, сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон намерены скоординировать свои действия.

Помимо этого, они совместно решат, поедут ли в США и кто именно. В то же время Bild отмечает, что для этого требуется официальное приглашение США, которого не было.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 августа в американском штате Аляска состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным. Ключевой темой была война с Украине и варианты ее завершения.

Также мы писали, что Зеленский уже в понедельник будет в Вашингтоне. Он будет обсуждать прекращение войны.

Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Дональд Трамп война в Украине Кир Стармер Фридрих Мерц
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации